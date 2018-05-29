Ещё
Когда человек нуждается в витаминах?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда человек нуждается в витаминах? 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» пообщалась с врачом клиники НИИ питания РАМН Юлией Пановой и узнала, когда стоит прибегать к помощи витаминов.
Существует множество ситуаций, когда у человека отмечается выраженный дефицит каких-то витаминов, что сопровождается определенными симптомами и состояниями.
— В этой ситуации непосредственно тот витамин, который находится в недостатке, корректировать и стоит. То есть восполнять его дефицит и поддерживать определенную концентрацию в крови, — говорит специалист.
Дефицит тех или иных витаминов может быть обусловлен режимом питания, заболеваниями или генетическими особенностям. Например, разные люди на одно и то же вещество, поступающее в организм, будут реагировать по-разному. В настоящее время, продолжает Юлия Панова, существуют тесты, которые могут определить, каких витаминов недостает организму, а на рынке представлено большое количество различных витаминных комплексов.
— Эффективность витаминов зависит от качества продукта, от сырья, которое изначально поступает на завод. Так, в Штатах установлен строгий контроль над всей цепочкой производства, — говорит специалист. — Везде в мире контролируется процесс выхода витамина именно активной формы, которые используют, в том числе, для лечения и корректировки состояния организма.
Существует миф, что достаточное количество овощей и фруктов обеспечат всеми нужными витаминами. Это не так.
— Например, если говорить о веганах, есть исследование, показывающее, что у них наблюдается дефицит витамина B12. Для данных групп людей есть смысл включать в свой рацион этот витамин в качестве добавки. Другой пример — больные сахарным диабетом, ожирением. У них в дефиците витамин D, — отмечает Юлия Панова.
К слову, если человека ничего не беспокоит, то принимать ничего не нужно. Однако здесь должен быть индивидуальный подход. Например, овощи могут не содержать нужных концентраций определенного витамина, поэтому искать их нужно в других источниках. Недополучать нужных веществ могут и жители мегаполиса.
— Например, при большом количестве концентрации определенных химических веществ в атмосфере им может быть недостаточно витамина D, — рассказала Панова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые: Любители витаминных добавок тратят деньги впустую
Австрийские ученые выяснили, как фруктовые соки провоцируют детское ожирение
Ученые обнаружили связь между обхватом талии и дефицитом витамина D
Вечерняя Москва: последние новости
Свежие, майские, полезные: как приготовить варенье из одуванчиков и щи из крапивы Здоровому и вкусному хлебу даже диабет не помеха Австрийские ученые выяснили, насколько соки вредны детскому организму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с грудью Пелагеи5
Мать кормит школьницу грудью — и не будет бросать6
Тест: насколько вы провинциальны
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение