Когда человек нуждается в витаминах?

«Вечерка» пообщалась с врачом клиники НИИ питания РАМН Юлией Пановой и узнала, когда стоит прибегать к помощи витаминов.

Существует множество ситуаций, когда у человека отмечается выраженный дефицит каких-то витаминов, что сопровождается определенными симптомами и состояниями.

— В этой ситуации непосредственно тот витамин, который находится в недостатке, корректировать и стоит. То есть восполнять его дефицит и поддерживать определенную концентрацию в крови, — говорит специалист.

Дефицит тех или иных витаминов может быть обусловлен режимом питания, заболеваниями или генетическими особенностям. Например, разные люди на одно и то же вещество, поступающее в организм, будут реагировать по-разному. В настоящее время, продолжает Юлия Панова, существуют тесты, которые могут определить, каких витаминов недостает организму, а на рынке представлено большое количество различных витаминных комплексов.

— Эффективность витаминов зависит от качества продукта, от сырья, которое изначально поступает на завод. Так, в Штатах установлен строгий контроль над всей цепочкой производства, — говорит специалист. — Везде в мире контролируется процесс выхода витамина именно активной формы, которые используют, в том числе, для лечения и корректировки состояния организма.

Существует миф, что достаточное количество овощей и фруктов обеспечат всеми нужными витаминами. Это не так.

— Например, если говорить о веганах, есть исследование, показывающее, что у них наблюдается дефицит витамина B12. Для данных групп людей есть смысл включать в свой рацион этот витамин в качестве добавки. Другой пример — больные сахарным диабетом, ожирением. У них в дефиците витамин D, — отмечает Юлия Панова.

К слову, если человека ничего не беспокоит, то принимать ничего не нужно. Однако здесь должен быть индивидуальный подход. Например, овощи могут не содержать нужных концентраций определенного витамина, поэтому искать их нужно в других источниках. Недополучать нужных веществ могут и жители мегаполиса.

— Например, при большом количестве концентрации определенных химических веществ в атмосфере им может быть недостаточно витамина D, — рассказала Панова.

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