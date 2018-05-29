Рецепты салатов с морепродуктами от шеф-повара 

Морепродукты сегодня в тренде: их любят сторонники ЗОЖ и правильного питания за пользу, большое количество белка и низкую калорийность, а учёные заявляют, что употребление тунца, моллюсков и креветок укрепляет здоровье сердца и даже способствует зачатию. Как разнообразить летнее меню лёгкими салатами с креветками и гребешками, читателям News.ru рассказал шеф-повар столичного ресторана Keepish Оливер Доллард.
Салат из кальмара на гриле с мини брокколи и соусом ромеско
Ингредиенты на 1 порцию:
Кальмар — 70 грамм
Микс салат — 15 грамм
Соус ромеско — 30 грамм
Оливковое масло — 10 грамм
Сок половины лимона
Соль, перец по вкусу
Для соуса Ромеско:
Болгарский перец — 100 грамм
Помидоры — 80 грамм
Кешью — 20 грамм
Соль, перец по вкусу
Приготовление салата начните с соуса ромеско. Запеките в духовке болгарский перец и помидоры, снимите с них шкурку. Добавьте к овощам орехи кешью, соль и перец и взбейте в блендере до однородной массы.
Кальмар и брокколи обжарьте на гриле. Добавьте микс салат. Оливковое масло взбейте с соком лимона и заправьте салат.
Выложите на тарелку соус ромеско и сверху — подготовленный салат. Подавайте к столу.
Утиное яйцо пашот со спаржей и гребешками на гриле
Ингредиенты:
Спаржа — 80 грамм
Утиное яйцо — 1 штука
Гребешки — 60 грамм
Микс салат — 10 грамм
Оливковое масло
Утиное яйцо приготовьте в су виде (sous vide) в специальном устройстве или на водяной бане под вакуумом, поместив в пластиковый пакет с откачанным воздухом.
Спаржу и гребешки обжарьте на гриле, смешайте с микс салатом. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите.
Выложите салат на тарелку, поместив по центру утиное яйцо, и подавайте к столу.