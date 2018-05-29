Рецепты салатов с морепродуктами от шеф-повара

Морепродукты сегодня в тренде: их любят сторонники ЗОЖ и правильного питания за пользу, большое количество белка и низкую калорийность, а учёные заявляют, что употребление тунца, моллюсков и креветок укрепляет здоровье сердца и даже способствует зачатию. Как разнообразить летнее меню лёгкими салатами с креветками и гребешками, читателям News.ru рассказал шеф-повар столичного ресторана Keepish Оливер Доллард.

Салат из кальмара на гриле с мини брокколи и соусом ромеско

Ингредиенты на 1 порцию:

Кальмар — 70 грамм

Микс салат — 15 грамм

Соус ромеско — 30 грамм

Оливковое масло — 10 грамм

Сок половины лимона

Соль, перец по вкусу

Для соуса Ромеско:

Болгарский перец — 100 грамм

Помидоры — 80 грамм

Кешью — 20 грамм

Соль, перец по вкусу

Приготовление салата начните с соуса ромеско. Запеките в духовке болгарский перец и помидоры, снимите с них шкурку. Добавьте к овощам орехи кешью, соль и перец и взбейте в блендере до однородной массы.

Кальмар и брокколи обжарьте на гриле. Добавьте микс салат. Оливковое масло взбейте с соком лимона и заправьте салат.

Выложите на тарелку соус ромеско и сверху — подготовленный салат. Подавайте к столу.

Утиное яйцо пашот со спаржей и гребешками на гриле

Ингредиенты:

Спаржа — 80 грамм

Утиное яйцо — 1 штука

Гребешки — 60 грамм

Микс салат — 10 грамм

Оливковое масло

Утиное яйцо приготовьте в су виде (sous vide) в специальном устройстве или на водяной бане под вакуумом, поместив в пластиковый пакет с откачанным воздухом.

Спаржу и гребешки обжарьте на гриле, смешайте с микс салатом. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите.

Выложите салат на тарелку, поместив по центру утиное яйцо, и подавайте к столу.