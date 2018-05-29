Что Пётр I ел на десерт

Пётр I предпочитал блюда российской кухни, а обеды с яствами европейской устраивал только для иностранных министров. Монарх отдавал преимущество простому и здоровому меню, обедал дома ровно в час и высмеивал гурманов, говоря, что тело с брюхом не принесет пользу отечеству.

В повседневной жизни Пётр Великий не был гурманом, хотя мог себе позволить самые изысканные блюда. Для обеда государь выбирал обыкновенные щи, калорийные и наваристые каши. В праздничные и будние дни к столу иногда подавали поросёнка в сметане, которого император разделывал собственноручно. Из домашней птицы Петру I нравилась жареная утка.

Для обеденного стола полезные яства готовил Ян Фельтен — любимый повар Петра Великого. Царские трапезы не обходились без студня, мясного заливного. Император не отказывался от ветчины, чесночной заправки, отварной говядины, квашеной капусты, жаркого с огурцами.

Интересно, что Пётр I никакой рыбы. Объясняется это тем, что царь считал рыбу вредной для своего организма. Монарх высмеивал гурманов, говорил, что тело с брюхом не принесет пользу отечеству.

На десерт император предпочитал фрукты и лёгкие сыры. Особенно нравился правителю лимбургский сорт сыра. Зная об этой слабости императора, торговцы из Голландии всегда привозили ему свежий продукт. По указанию невестки Петра I выращивались разные фрукты и ягоды: персики, виноград, арбузы, ананасы. За это император уважал царицу Прасковью.

Дополнял обед монарх полезным чёрным хлебом. Иногда Екатерина I собственноручно варила для мужа перловую кашу с миндальным молоком. Императрица в любых походах могла заменить повара Фельтена, так как умела готовить вкусные яства.

Пётр Великий демонстрировал умеренность в еде, осуждал обжорство. Если говорить о напитках, то предпочтение император отдавал анисовой водке, квасу, винам. Когда хватало времени, после обеда Пётр I занимался чтением газет и позволял себе вздремнуть несколько часов.