Какие сорта чая самые вредные

В мире существует более полутора тысяч сортов чая. Но основных видов шесть: черный, зеленый, белый, красный (улун), желтый и пост-ферментированный — самый известный его представитель — пуэр. Все чаи — «дети» разновидностей одного растения Camellia Sinensis.

Наибольшее распространение на планете получил черный чай. Его потребление составляет три четверти от мирового. И именно он вызывает самые жаркие споры ученых по поводу своих пользы и вреда. И чем больше изучается этот напиток, тем больше вопросов остается. К примеру, голландские ученые открыли чудесное свойство флавонидов (в черное чае их содержится огромное количество) — они снижают риск возникновения инсульта. А кардиологи канадского Университета Торонто предостерегают от употребления крепкого чая, который может вызвать тахикардию. Причем, по их мнению, зеленый чай здесь даже более опасен, чем черный. Российский гастроэнтеролог Светлана Бережная более категорична: если одним махом выпить пол-литровую кружку крепкого чая любого сорта — сердце моментально пойдет вразнос. А вот немецкие кардиологи сделали свое открытие. Они считают, что черный чай расширяет сосуды и тем самым улучшает кровообращение. Но при условии, что в чай не добавлено молоко. По мнению немецких исследователей, молоко убивает этот эффект. Те же самые канадцы утверждают, что слабый настой чая понижает давление, а крепкий, особенно если он с сахаром, повышает. [С-BLOCK]

И наконец американские врачи, проанализировав истории болезней почти 60 тысяч женщин в возрасте от 50 до 80 лет, пришли к выводу, ревматоидный артрит напрямую связан с употреблением черного чая. Достаточно выпивать его в день от четырех и более чашек в день, и риск возникновения этого заболевания возрастает до 80 процентов.

Зеленый чай вызывает не меньше споров, чем черный. Есть исследователи, которые считают, что у зеленого чая нет абсолютно никаких вредных свойств. Но это не так. Выводы канадских кардиологов подтверждают научные исследования медиков разных стран мира. Установлено, что чай содержит почти 130 химических веществ, в том числе такие алкалоиды, как кофеин, теофилин, теобромин, аденин, метилксантин и другие. Кстати, кофеина в чае больше, чем в кофе, — от двух до пяти процентов. Особенно много его в черном и зеленом чае. Правда, кофеин в чаях содержится в виде танина. Танин не оказывает моментального тонизирующего действия, как кофеин в кофе, но его действие пролонгировано. Выпитых утром двух чашек зеленого чая хватает для бодрости на весь рабочий день. Именно поэтому, если регулярно пить очень крепкий зеленый чай, можно нанести вред сердечно-сосудистой системе. [С-BLOCK]

Танины, которые содержаться в зеленом чае, придают ему бактерицидные свойства. Если в половине стакана кипятка заварить полную ложку зеленого чая, получится раствор, по дезинфицирующим свойствам равный однопроцентному раствору карболовой кислоты. На второй и третий день настой зеленого чая убивает намного больше микробов, чем свежезаваренный. Но вместе с микробами большое количество зеленого чая убивает в организме человека и полезные вещества.

Студенты–добровольцы Гавайского университета в течение нескольких дней выпивали от двух до шести чашек зеленого чая в день. Затем ученые университета проверили общее состояние организма участников эксперимента. У тех, кто за день пил до одного литра чая, самочувствие ухудшилось. Анализы показали, что количество витаминов в организме резко уменьшилось, их блокировали танины зеленого чая. [С-BLOCK]

Ученые из университета Нью-Джерси установили, что чрезмерное употребление зеленого чая может плохо сказаться на печени и почках. А если заменить им всю жидкость, которая выпивается за день, можно отравить организм полифенолами, что опять же окажет негативное воздействие на почки и печень.

Противопоказания есть для каждого сорта чая. А еще нужно знать, как его заваривать и пить. К примеру, красный чай нельзя пить горячим, его оптимальная температура не выше 50 градусов. Его не употребляют натощак, так как это может вызвать тошноту. Ни одним чаем нельзя запивать лекарства, но красный здесь особо опасен — соединение с лекарством может превратиться в отравляющую смесь.

Желтый чай обладает абортивным свойством. При его употреблении беременные женщины рискуют вызвать выкидыш плода. Белый чай, хотя он считается самым элитным из всех сортов чая и наиболее безвредным, также противопоказан беременным.

Каждый год в мире производится до трех миллионов тонн чая. Самыми активными его потребителями являются ирландцы, на втором месте — англичане. А вот жители восточных стран далеко не самые ярые поклонники чая. К примеру, в Китае — а он является родиной чая — большинство населения предпочитает кофе. А в странах Южной Азии вообще к потреблению чая относятся настороженно. Дело в том, что профессиональные дегустаторы чая, которых в этих странах довольно много, после долгих лет работы имеют очень слабое здоровье, в отличие от своих сверстников, занятых иными видами деятельности. И дело не в самом чае, а в его количестве. Как и любой продукт, при чрезмерном употреблении чай вызывает негативные последствия.