Рецепты здоровья: подорожник от кашля

Не только мать-и-мачеха помогает от кашля — еще одно эффективное средство от этой хвори растет у нас буквально под ногами. Листья подорожника большого народная медицина применяет как отхаркивающее и противовоспалительное средство при кашле, бронхитах, коклюше, бронхиальной астме и туберкулезе легких.

Подорожник большой заготавливают во время цветения

Лист подорожника собирают в пору цветения растения и сушат на открытом воздухе под навесом (в тени) либо в хорошо проветриваемом помещении. Из заготовленного сырья делают настои, отвары, настойки, сиропы; в лечебных целях применяется также сок из свежих листьев. Препараты подорожника противопоказаны при язвенной болезни желудка с повышенной кислотностью желудочного сока.

Настой листьев подорожника

1 ст.ложку сухих измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 15 минут, процедить. Принимать 3-4 раза в день за 20 минут до еды по 1 ст.ложке. Это средство эффективно способствует разжижению мокроты и стимулирует ее отхождение.

Настойка листьев подорожника (рецепт 1)

4 ст.ложки сухих измельченных листьев залить 1 стаканом водки, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, процедить. Хранить в тщательно укупоренной таре в холодильнике. Принимать 3 раза в день по 30 капель в качестве отхаркивающего средства.

Настойка листьев подорожника (рецепт 2)

Наполнить емкость свежими измельченными листьями подорожника, залить доверху спиртом (70 градусов), настаивать в темном прохладном месте в течение 2 недель, процедить. Принимать в течение 2-4 недель по 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ч.ложке. Важно! Настойки подорожника нельзя принимать при беременности и кормлении грудью, повышенной кислотности желудочного сока, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите. Не следует превышать рекомендуемые дозы и продлевать прием — это может спровоцировать образование тромбов.

Сироп из листьев подорожника

Промыть и измельчить молодые листья подорожника, плотно уложить их в емкость, послойно пересыпая сахаром и уминая массу, чтобы выделялся сок. Настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней. Слить полученный сироп, хорошо укупорить, хранить в холодильнике. Принимать 3 раза в день за 20-30 минут до еды по 1 ч.ложке. О применении подорожника, его полезных свойствах и противопоказаниях читайте также:

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