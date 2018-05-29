Как испечь вкусный хлеб

Хлеб бывает на столе и во время ужина, и при большом застолье, ведь без этого продукта никак не обойтись. Сегодня хозяйки привыкли покупать такую выпечку в магазинах, но зачастую такой хлеб не отличается высокими вкусовыми качествами, именно поэтому можно приготовить его самостоятельно.

Мы предлагаем несколько вариантов приготовления хлеба в домашних условиях, если хозяйка хочет знать, как испечь его в духовке, стоит следовать пошаговому рецепту с фото.

При замесе теста, важно строго следить за пропорциями рецептуры, а также точно выполнять все шаги, описанные в рецепте. Не менее важную роль играют продукты, их следует подбирать особенно тщательно, только если ингредиенты будут высокого качества, хлеб выйдет пышным и мягким.

Хлеб на кефире, без добавление дрожжей

На самом деле приготовить вкусный хлеб, можно используя минимальное количество ингредиентов, даже из такого количества продуктов получается отличная выпечка.

мука первого сорта — 360 грамм;

соль крупная — 10 грамм;

сахарный песок — 10 грамм;

кефир жирный — 290 мл;

сода — 5 грамм. Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Для начала следует подготовить глубокую емкость для замеса теста.

В одну ложку кефира добавляют соду и перемешивают, таким образом погасив продукт, чтобы он не оставил послевкусие у выпечки.

Ложка кефира с содой добавляется к основному объему кефира, а затем туда отправляют сахарный песок и соль.

Напиток вливается в необходимое количество муки, после чего руками замешивается достаточно крутое тесто. Сначала берется только 300 граммов сыпучего продукта, если этого будет мало, муку понемногу добавляют.

Готовое тесто не должно прилипать к рукам, но и добавлять слишком много муки не следует, иначе тесто выйдет слишком густым и хлеб плохо поднимется.

Теперь масса должна немного полежать, для этого тесто накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют лежать в таком виде в течение часа.

Далее массе придают круглую форму, чтобы выпечь хлеб, ножом сверху делают несколько разрезов и присыпают хлеб мукой.

Выпечка готовится в духовке около 75-85 минут, температуру следует регулировать по типу духовки. Проверить готовность выпечки можно шпажкой.

Хлеб "Ароматный"

Эта выпечка готовится на основе дрожжей, продукт получается достаточно пышный и ароматный, при этом хлеб долгое время остается очень мягкий и вкусным.

сахарный песок — 2 ложки;

дрожжи быстродействующие — 1 ложка;

вода теплая — 2 стакана;

ароматные травы — 10 грамм;

соль — 15 грамм;

мука 1 сорта — 4 стакана. Ингредиенты:

Процесс приготовления:

В миску наливают теплую воду и добавляют в нее пачку дрожжей, после чего оставляют смесь на десять минут, чтобы дрожжи начали работать. За это время жидкость начнет пениться и пузыриться. Очень важно использовать качественные и свежие дрожжи, от этого зависит качество готовой выпечки.

В подготовленные дрожжи с водой добавляют сахарный песок, немного соли и любые ароматные травы.

После этого добавляют туда же муку и замешивают тесто на хлеб.

Тесто накрывают полотенцем, чтобы оно не заветрилось, и оставляют в таком виде на один час для настаивания. За этот период масса увеличивается в объеме в несколько раз. А чтобы процесс шел быстрее, можно немного прогреть тесто, примерно до 35 градусов.

Как только тесто подойдет, можно придать ему необходимую форму, или же выпекать продукт в форме.

Если дома имеется форма, то ее смазывают растительным маслом и присыпают немного мукой.

Тесто может немного липнуть к рукам, поэтому следует хорошо полить маслом и массу и руки, так оно не будет приставать. После этого аккуратно опускают тесто в форму для выпечки, а сверху посыпают мукой.

Форму оставляют постоять несколько минут в теплом месте, чтобы тесто еще раз слегка поднялось, а затем отправляют в духовой шкаф для выпекания хлеба. Сначала температура указывается около 200 градусов, и выпечка готовится пятнадцать минут. Потом температуру снижают до 180 градусов и выпекают хлеб еще 35 минут.

Мы узнали о том, как испечь хлеб в домашних условиях, если хозяйка будет точно следовать пошаговому рецепту с фото, то выпечка в духовке выйдет очень ароматной. Травы же придают хлебу особый вкус и запах.

Хлеб "Деревенский"

Такой вариант, как испечь хлеб в домашних условиях достаточно прост, выпечка готовится в духовке, а если в точности следовать пошаговому рецепту с фото, можно получить ароматный и очень вкусный продукт. В составе содержится минимальное количество продуктов, при этом здесь нет таких ингредиентов, которые сложно найти, все они абсолютно просты и доступны.

вода очищенная — 1 стакан;

сахарный песок — 1 ложка;

мука 1 сорта — 3 стакана;

соль крупная — 10 грамм;

масло растительное — 8 ложек;

сухие дрожжи — 1 пачка. Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Воду слегка подогревают и наливают в миску, после чего добавляют в нее дрожжи, сахарный песок и соль, последним наливается растительное масло. Постепенно к составу добавляют муку, делают это небольшими порциями, чтобы не сделать массу слишком крутой.

В итоге получается мягкое и эластичное тесто, его накрывают полотенцем и оставляют в теплом месте на сорок минут. За это время тесто должно подняться примерно в два раза.

Готовое тесто делится на две одинаковые по размеру части, в итоге у нас должно получиться два хлеба.

Но совсем не обязательно делить тесто, можно испечь один большой продукт или три маленьких. Из каждого кусочка следует сделать прямоугольник с помощью скалки, а затем скрутить этот прямоугольник в рулет.

Заготовки перекладывают на противень и оставляют в таком виде для расстойки на несколько минут, обычно достаточно 40 минут в теплом месте. На подготовленных рулетах делают небольшие разрезы сверху.

В духовку помещается емкость с водой, а на противень размещают заготовки для выпечки хлеба.

Процесс выпекания сначала длится 25 минут при температуре 220 градусов, если хлеб не будет готов, то температура понижается до 180 градусов и выпекают продукт до готовности.

Ржаной хлеб

Это отличный пошаговый рецепт с фото, который дает возможность каждой хозяйке понять, как испечь хлеб в домашних условиях. Выпечку следует готовить в духовке, но можно использовать и хлебопечку. Для приготовления используется минимальное количество продуктов, при этом готовый продукт получается очень вкусным.

мука ржаная — 3 стакана;

вода — 1 стакан;

соль — щепотка;

сахарный песок — 1 ложка;

дрожжи — 1 пачка;

растительное масло — 13 стакана. Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Воду подогревают и растворяют с ней сахарный песок, соль и пачку дрожжей, можно добавить половину стакана муки и оставить смесь на двадцать минут, чтобы на поверхности появились пузырьки.

После этого в опару добавляют необходимое количество растительного масла и остатки муки. Стоит учесть, что муки может понадобиться больше, чем указано в рецептуре.

Когда тесто будет замешано, его оставляют для расстойки на час, за этот период оно станет в два раза больше в размерах.

Далее делают обминку теста и придают форму круга. Укладывают заготовку на противень и оставляют постоять 15-20 минут.

Выпекают такой хлеб в течение полутора часов, температуру следует регулировать самостоятельно, но обычно температура духовки устанавливается на 180 градусов.