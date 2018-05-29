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Кокосовое печенье
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Кокосовое печенье 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Нежное рассыпчатое печенье в глазури из белого шоколада и кокосовой стружки.
Ингредиенты
Сливочное масло 240 г  сахарная пудра 80 г  сахар 50 г  кокосовый экстракт 2 ч. л.
мука 370 г  соль 1 щепотка
белый шоколад 250 г  кокосовая стружка (сладкая) 300 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте масло с сахаром и сахарной пудрой до воздушности. Добавьте кокосовый экстракт и перемешайте. В отдельной емкости смешайте муку с солью. Всыпьте в сахарную смесь и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки. Формируйте из теста шарики и выкладывайте на противень. Поместите в холодильник на 30 минут.
Выньте печенье из холодильника и поместите в духовку на 8-10 минут. Охладите на решетке.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Снимите с огня. Окунайте печенья в шоколад и тщательно обваливайте в кокосовой стружке. Если шоколад начинает твердеть, снова поместите го на водяную баню на пару минут. Выложите печенье на решетку и оставьте на 20 минут, чтобы глазурь затвердела. Храните в закрытом контейнере.
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