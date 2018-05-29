Апельсиновые цукаты в шоколаде

Вкуснейшее лакомство к чаю или кофе — цукаты из апельсиновой цедры в шоколадной глазури.

Ингредиенты

Апельсины 6 шт сахар 800 г черный шоколад 200 г апельсиновый ликер 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Срежьте верхушки и нижние части апельсинов. Остальную кожуру очистите и нарежьте тонкими полосками.

Сложите цедру в небольшую кастрюльку и залейте их водой, чтобы она покрыла кусочки полностью. Поместите на огонь, доведите до кипения и слейте воду. Снова залейте водой и повторите 1 или 2 раза.

В большой кастрюле смешайте сахар с 250 мл воды. Доведите до легкого кипения и готовьте около 10 минут. Добавьте кусочки цедры и готовьте их около 45 минут. Выньте цукаты шумовкой и обваляйте в сахаре. Выложите их на решетку и оставьте на 6-8 часов.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте ликер и перемешайте. Окунайте цукаты в шоколад и выкладывайте их на бумагу для выпечки. Оставьте на 2-3 часа для застывания. Храните в закрытом контейнере.