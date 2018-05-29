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Апельсиновые цукаты в шоколаде
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Апельсиновые цукаты в шоколаде 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшее лакомство к чаю или кофе — цукаты из апельсиновой цедры в шоколадной глазури.
Ингредиенты
Апельсины 6 шт  сахар 800 г  черный шоколад 200 г  апельсиновый ликер 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Срежьте верхушки и нижние части апельсинов. Остальную кожуру очистите и нарежьте тонкими полосками.
Сложите цедру в небольшую кастрюльку и залейте их водой, чтобы она покрыла кусочки полностью. Поместите на огонь, доведите до кипения и слейте воду. Снова залейте водой и повторите 1 или 2 раза.
В большой кастрюле смешайте сахар с 250 мл воды. Доведите до легкого кипения и готовьте около 10 минут. Добавьте кусочки цедры и готовьте их около 45 минут. Выньте цукаты шумовкой и обваляйте в сахаре. Выложите их на решетку и оставьте на 6-8 часов.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте ликер и перемешайте. Окунайте цукаты в шоколад и выкладывайте их на бумагу для выпечки. Оставьте на 2-3 часа для застывания. Храните в закрытом контейнере.
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