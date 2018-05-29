Медовый торт с молочным кремом

Вкуснейший торт с медовыми коржами, пропитанными нежным молочно-масляным кремом.

Ингредиенты

Растительное масло 150 г сахар 150 г яйцо 1 шт мед 3 ст. л.

сода 1 ч. л.

мука 400 г молоко 500 мл кукурузный крахмал 2 ст. л.

ванильный сахар 2 ч. л.

сливочное масло 250 г сахарная пудра 250 г ром 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешайте растительное масло, сахар, яйцо, мед и соду до однородности. Добавьте муку и замесите крутое тесто. Разделите его на 3 части, каждую скатайте в шар.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Раскатайте каждую часть теста, выкладывайте по одному коржу на слегка смазанный маслом противень и выпекайте около 10 минут. Выкладывайте коржи на чистое кухонное полотенце для охлаждения.

Тем временем приготовьте крем. Отлейте в чашку около 100 мл молока и смешайте его с кукурузным крахмалом и 2 столовыми ложками муки. Перемешивайте, пока не останется комков.

Оставшееся молоко вскипятите вместе с ванилью. Когда закипит, тонкой струйкой влейте молочно-крахмальную смесь. Готовьте, постоянно помешивая, около минуты. Снимите с огня, охладите при комнатной температуре, затем поместите в холодильник до полного охлаждения.

Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой. Добавьте молочный крем и взбейте до однородности. Во время взбивания добавьте ром.

Охлажденные коржи смажьте кремом. Поместите в холодильник на ночь, чтобы коржи пропитались кремом.