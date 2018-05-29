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Медовый торт с молочным кремом
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Медовый торт с молочным кремом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший торт с медовыми коржами, пропитанными нежным молочно-масляным кремом.
Ингредиенты
Растительное масло 150 г  сахар 150 г  яйцо 1 шт  мед 3 ст. л.
сода 1 ч. л.
мука 400 г  молоко 500 мл  кукурузный крахмал 2 ст. л.
ванильный сахар 2 ч. л.
сливочное масло 250 г  сахарная пудра 250 г  ром 1 ст. л.
Способ приготовления
Смешайте растительное масло, сахар, яйцо, мед и соду до однородности. Добавьте муку и замесите крутое тесто. Разделите его на 3 части, каждую скатайте в шар.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Раскатайте каждую часть теста, выкладывайте по одному коржу на слегка смазанный маслом противень и выпекайте около 10 минут. Выкладывайте коржи на чистое кухонное полотенце для охлаждения.
Тем временем приготовьте крем. Отлейте в чашку около 100 мл молока и смешайте его с кукурузным крахмалом и 2 столовыми ложками муки. Перемешивайте, пока не останется комков.
Оставшееся молоко вскипятите вместе с ванилью. Когда закипит, тонкой струйкой влейте молочно-крахмальную смесь. Готовьте, постоянно помешивая, около минуты. Снимите с огня, охладите при комнатной температуре, затем поместите в холодильник до полного охлаждения.
Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой. Добавьте молочный крем и взбейте до однородности. Во время взбивания добавьте ром.
Охлажденные коржи смажьте кремом. Поместите в холодильник на ночь, чтобы коржи пропитались кремом.
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