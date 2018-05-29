Польский сырник

Традиционная польская запеканка из творога — прекрасный десерт для взрослых и детей.

Ингредиенты

Творог 670 г сливочное масло 170 г яйца 3 шт мука 2 ст. л.

соль 1 щепотка

сахар 200 г лимон (цедра) 0,5 шт ванильный экстракт 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняПольская

Творог взбейте миксером до кремовой текстуры.

В отдельной емкости взбейте масло с сахаром. Добавьте яичные желтки, лимонную цедру и ваниль. Снова хорошо взбейте. Продолжая взбивать, добавьте творог в несколько приемов. Затем добавьте муку и соль, хорошо перемешайте.

Взбейте белки до твердых пиков. Добавьте половину белков в творожную массу и аккуратно перемешайте. Затем добавьте оставшиеся белки и снова перемешайте.

Влейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут. Выньте из духовки, охладите и перед подачей поместите в холодильник на пару часов.