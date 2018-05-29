Польский сырник 

Традиционная польская запеканка из творога — прекрасный десерт для взрослых и детей.
Ингредиенты
Творог 670 г сливочное масло 170 г яйца 3 шт мука 2 ст. л.
соль 1 щепотка
сахар 200 г лимон (цедра) 0,5 шт ванильный экстракт 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняПольская
Творог взбейте миксером до кремовой текстуры.
В отдельной емкости взбейте масло с сахаром. Добавьте яичные желтки, лимонную цедру и ваниль. Снова хорошо взбейте. Продолжая взбивать, добавьте творог в несколько приемов. Затем добавьте муку и соль, хорошо перемешайте.
Взбейте белки до твердых пиков. Добавьте половину белков в творожную массу и аккуратно перемешайте. Затем добавьте оставшиеся белки и снова перемешайте.
Влейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут. Выньте из духовки, охладите и перед подачей поместите в холодильник на пару часов.