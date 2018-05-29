Овсяное печенье с глазурью

Рассыпчатое печенье из овсянки с ванильной глазурью.

Ингредиенты

Овсянка быстрого приготовления 100 г мука 150 г разрыхлитель 0,5 ст. л.

корица 2 ч. л.

мускатный орех по вкусу

соль 0,5 ч. л.

сливочное масло 120 г сахар 100 г коричневый сахар 40 г яйцо 1 шт сахарная пудра 100 г молоко 2-3 ст. л.

ванильный экстракт 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В кухонном комбайне или блендере измельчите овсянку в крошку. Смешайте с мукой, разрыхлителем, солью, корицей и мускатным орехом.

Взбейте растопленное масло с двумя видами сахара. Вбейте яйцо и взбейте до однородности. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Поместите тесто в холодильник на 15 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Противень смажьте маслом. Из теста формируйте небольшие шарики и выкладывайте их на противень. Выпекайте в течение 7 минут, затем переверните противень и снова поместите в духовку на 6 минут. Выньте печенье из духовки и охладите на решетке.

Тем временем приготовьте глазурь. Для этого смешайте сахарную пудру, молоко и ванильный экстракт. Полейте глазурью печенье и оставьте для застывания.