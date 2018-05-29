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Овсяное печенье с глазурью
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Овсяное печенье с глазурью 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатое печенье из овсянки с ванильной глазурью.
Ингредиенты
Овсянка быстрого приготовления 100 г  мука 150 г  разрыхлитель 0,5 ст. л.
корица 2 ч. л.
мускатный орех по вкусу
соль 0,5 ч. л.
сливочное масло 120 г  сахар 100 г  коричневый сахар 40 г  яйцо 1 шт  сахарная пудра 100 г  молоко 2-3 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В кухонном комбайне или блендере измельчите овсянку в крошку. Смешайте с мукой, разрыхлителем, солью, корицей и мускатным орехом.
Взбейте растопленное масло с двумя видами сахара. Вбейте яйцо и взбейте до однородности. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Поместите тесто в холодильник на 15 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Противень смажьте маслом. Из теста формируйте небольшие шарики и выкладывайте их на противень. Выпекайте в течение 7 минут, затем переверните противень и снова поместите в духовку на 6 минут. Выньте печенье из духовки и охладите на решетке.
Тем временем приготовьте глазурь. Для этого смешайте сахарную пудру, молоко и ванильный экстракт. Полейте глазурью печенье и оставьте для застывания.
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