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Кофейно-апельсиновые трюфели
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Кофейно-апельсиновые трюфели 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Нежные шоколадные трюфели с кофейным и апельсиновым ароматами — идеальный десерт для Дня влюбленных.
Ингредиенты
Черный шоколад 200 г  молочный шоколад 200 г  жирные сливки 200 мл  растворимый кофе 2 ч. л.
апельсиновый ликер 1 ч. л.
какао-порошок 200 г  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Оба вида шоколада измельчите и сложите в большую емкость. Добавьте сливки и кофе. Хорошо перемешайте. Нагревайте на водяной бане или в микроволновке, пока шоколад не расплавится. Тщательно перемешайте до получения однородной гладкой массы.
Добавьте апельсиновый ликер и снова хорошо перемешайте. Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы смесь загустела достаточно для формирования шариков.
Выньте шоколадную массу из холодильника. Набирайте ее ложкой и руками формируйте шарики. Тщательно обваливайте их в какао и выкладывайте на бумагу. Готовые конфеты храните в холодильнике, положив между слоями пергаментную бумагу.
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