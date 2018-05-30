Кофейно-апельсиновые трюфели

Нежные шоколадные трюфели с кофейным и апельсиновым ароматами — идеальный десерт для Дня влюбленных.

Ингредиенты

Черный шоколад 200 г молочный шоколад 200 г жирные сливки 200 мл растворимый кофе 2 ч. л.

апельсиновый ликер 1 ч. л.

какао-порошок 200 г Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Оба вида шоколада измельчите и сложите в большую емкость. Добавьте сливки и кофе. Хорошо перемешайте. Нагревайте на водяной бане или в микроволновке, пока шоколад не расплавится. Тщательно перемешайте до получения однородной гладкой массы.

Добавьте апельсиновый ликер и снова хорошо перемешайте. Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы смесь загустела достаточно для формирования шариков.

Выньте шоколадную массу из холодильника. Набирайте ее ложкой и руками формируйте шарики. Тщательно обваливайте их в какао и выкладывайте на бумагу. Готовые конфеты храните в холодильнике, положив между слоями пергаментную бумагу.