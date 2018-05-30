Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой

Рецепт салата с сумасшедшим вкусовым сочетанием от ресторан Hong Kong, шеф-повара Дмитрия Шуршакова. НачалиЙ Тофу листовой — 50 гр. Морковь — 20 гр. Китайская капуста — 30 гр. Лапша рисовая — 50 гр. Огурец свежий — 10 гр. Кинза — 5 гр. Чеснок — 2 гр. Кунжут — 2 гр. Ингредиенты для соуса: Приправа Аджиномото — 1 гр. Соль — 1 гр. Куриный порошок — 1 гр. Масло острое — 3 гр. Масло луковое — 3 гр. Соевый соус — 3 гр. Уксус черный — 3 гр Приготовления: Ингредиенты (тофу, морковь, китайская капуста, огурец, кинза, чеснок) нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.