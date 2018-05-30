Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой 

Рецепт салата с сумасшедшим вкусовым сочетанием от ресторан Hong Kong, шеф-повара Дмитрия Шуршакова. НачалиЙ
Тофу листовой — 50 гр.
Морковь — 20 гр.
Китайская капуста — 30 гр.
Лапша рисовая — 50 гр.
Огурец свежий — 10 гр.
Кинза — 5 гр.
Чеснок — 2 гр.
Кунжут — 2 гр.
Ингредиенты для соуса:
Приправа Аджиномото — 1 гр.
Соль — 1 гр.
Куриный порошок — 1 гр.
Масло острое — 3 гр.
Масло луковое — 3 гр.
Соевый соус — 3 гр.
Уксус черный — 3 гр Приготовления:
Ингредиенты (тофу, морковь, китайская капуста, огурец, кинза, чеснок) нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.