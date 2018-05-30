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Конфеты из кунжута
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Конфеты из кунжута 

Карельские вести 1 час назад
Вегетарианская сладость из индийской кухни — прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост.
Ингредиенты
Мед 3 ст. л.
сахар 3 ст. л.
соль 1 щепотка
вода 1 ст. л.
кунжут 1 стакан
орехи (любые) 50 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская
Смешайте в кастрюльке мед, сахар, соль и воду. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне до золотистого цвета.
Добавьте кунжут и измельченные орехи. Тщательно перемешайте.
Выложите кунжутную смесь между двумя слоями пергаментной бумаги. Охладите в течение пары минут. Затем прижмите руками и раскатайте скалкой. Когда смесь немного застынет, но все еще будет теплой, острым ножом нарежьте на ромбы или прямоугольники.
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