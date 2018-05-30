Конфеты из кунжута

Вегетарианская сладость из индийской кухни — прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост.

Ингредиенты

Мед 3 ст. л.

сахар 3 ст. л.

соль 1 щепотка

вода 1 ст. л.

кунжут 1 стакан

орехи (любые) 50 г Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская

Смешайте в кастрюльке мед, сахар, соль и воду. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне до золотистого цвета.

Добавьте кунжут и измельченные орехи. Тщательно перемешайте.

Выложите кунжутную смесь между двумя слоями пергаментной бумаги. Охладите в течение пары минут. Затем прижмите руками и раскатайте скалкой. Когда смесь немного застынет, но все еще будет теплой, острым ножом нарежьте на ромбы или прямоугольники.