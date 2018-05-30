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Печенье из арахисового масла с джемом
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Печенье из арахисового масла с джемом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатое песочное печенье с джемом из ежевики.
Ингредиенты
Мука 170 г  какао-порошок 30 г  разрыхлитель 0,5 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 110 г  арахисовое масло 190 г  сахар 100 г  светлый коричневый сахар 165 г  яйцо 1 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
ежевичный джем 60 мл  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Смешайте муку с какао, разрыхлителем и солью.
Взбейте оба вида масла и оба вида сахара до воздушности. Добавьте яйцо и ваниль и снова взбейте до однородности. Продолжая взбивать, всыпьте по частям мучную смесь. Замесите однородное тесто.
Скатайте из теста небольшие шарики и выложите их на противень. В каждом шарике сделайте небольшое углубление (можно сделать это пальцем). В углубления выложите понемногу джема, проще всего перед этим наполнить им кондитерский мешочек и выдавить джем из него.
Выпекайте печенье в течение 10-15 минут. Охладите на решетке и подавайте.
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