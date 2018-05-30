Печенье из арахисового масла с джемом

Рассыпчатое песочное печенье с джемом из ежевики.

Ингредиенты

Мука 170 г какао-порошок 30 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 110 г арахисовое масло 190 г сахар 100 г светлый коричневый сахар 165 г яйцо 1 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

ежевичный джем 60 мл Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.

Смешайте муку с какао, разрыхлителем и солью.

Взбейте оба вида масла и оба вида сахара до воздушности. Добавьте яйцо и ваниль и снова взбейте до однородности. Продолжая взбивать, всыпьте по частям мучную смесь. Замесите однородное тесто.

Скатайте из теста небольшие шарики и выложите их на противень. В каждом шарике сделайте небольшое углубление (можно сделать это пальцем). В углубления выложите понемногу джема, проще всего перед этим наполнить им кондитерский мешочек и выдавить джем из него.

Выпекайте печенье в течение 10-15 минут. Охладите на решетке и подавайте.