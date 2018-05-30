«Доуфу богов» из Центрального Китая

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая / Синьхуа / — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».

Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.

Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».