Ещё
«Доуфу богов» из Центрального Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Доуфу богов» из Центрального Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
Эньши /пров. Хубэй/, 29 мая /Синьхуа/ — В Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ с приближением лета начинают отбирать местные съедобные травы, которые хорошенько промывают и растирают.
Полученный из травы сок фильтруют, и в него добавляют растительную золу, за счет чего в конечном счете получается похожее на доуфу ароматное и приятное на вкус кушанье. Его название — шэнь доуфу — буквально переводится как «доуфу богов».
ИА Синьхуа: последние новости
Шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхае Поселок модных свитеров Пуюань В Ташкенте создали узбекско-китайский сад луковых растений
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде31
Тест: насколько вы провинциальны1
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова11
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Нюша «выдавила» грудь платьем1
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение