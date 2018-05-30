20 мелочей для кухни, которые нужно купить

Каждый месяц ассортимент магазинов с товарами для дома пополняется гаджетами и мелочами, которые нацелены на то, чтобы упростить кулинарную жизнь. Как здорово, что чаще всего эти товары еще и выглядят стильно и красиво. Их использование на кухне в повседневных делах — сплошное удовольствие, которое еще и поднимает настроение.

Делимся классной подборкой из 20 мелочей для кухни, которые сделают вашу кулинарную жизнь проще и ярче. Побалуйте себя!

Подавать к столу домашний лимонад или травяной чай лучше всего в красивом кувшине. Он моментально создаст нужную атмосферу веселья и теплоты.

Стоимость — 1990 рублей.

Разделочная доска — абсолютно необходимый гаджет. Как здорово, что бывают такие двусторонние многофункциональные доски: одна из сторон оснащена зубчиками для мяса. А сама доска оснащена бортами, так что рабочие поверхности не испачкаются.

Стоимость — 1790 рублей.

Летние салаты станут еще вкуснее и полезнее, если заправить их оливковым маслом или уксусом. Приготовить такую заправку проще в специальном графине.

Стоимость — 3690 рублей.

Чтобы овощи стало еще проще нарезать и подготавливать, воспользуйтесь овощерезкой. Она оснащена тремя лезвиями и специальным контейнером, в котором удобнее всего собирать нарезанные ингредиенты.

Стоимость — 1550 рублей.

Лето — сезон свежих фруктов, овощей и ягод. Есть их гораздо проще и приятнее с помощью набора для канапе.

Стоимость — 550 рублей.

Десертная тарелка — незаменимая вещь для летних посиделок на дачной веранде. На ней все овощи, фрукты и ягоды выглядят гораздо аппетитнее.

Стоимость — 646 рублей.

Стаканы никогда не бывают лишними, особенно в летнее время года, когда постоянно хочется пить. Самые красивые — прозрачные стаканы. В набор входят три стакана.

Стоимость — 1350 рублей.

Лед особенно нужен в жаркий сезон. С ним любой лимонад и даже обычная вода с лимоном становятся еще вкуснее. Заморозьте лед в специальном наборе форм. Получится красиво!

Стоимость — 1250 рублей.

С мерным стаканом кулинарная жизнь становится гораздо проще. Вы сможете соблюсти рецептуру абсолютно любого блюда.

Стоимость — 1390 рублей.

Любимый фреш на завтрак гораздо проще и веселее готовить с такой забавной керамической соковыжималкой. Она моментально поднимает настроение!

Стоимость — 1850 рублей.

Специи способны сделать любое блюдо вкуснее, а еще лучше, если добавить в любимый салат или во второе блюдо микс из специй. Хранить его удобнее в контейнере для специй.

Стоимость — 1630 рублей.

Летом особенно классно пить чай на веранде. Чтобы он не остывал как можно дольше, подавайте его к столу в термокувшине.

Стоимость — 5500 рублей.

Роскошный поднос в форме ананаса станет прекрасным способом подачи фруктов и ягод к столу.

Стоимость — 2376 рублей.

Контейнер для мытья посуды — полезная штука. Он помогает экономить воду, а также становится незаменимым помощником для тех, кто хочет помыть посуду на даче.

Стоимость — 2890 рублей.

Вместо того, чтобы летом каждый раз покупать мороженое в магазине, воспользуйтесь набором для приготовления мороженого. С его помощью легко приготовить фруктовый лед или мороженое на основе молока или йогурта.

Стоимость — 4990 рублей.

Было бы классно, если бы соль, перец и зубочистки хранились в одном месте. Мечта становится реальностью — забавный набор в форме очаровательной собаки поможет организовать хранение.

Стоимость — 550 рублей.

Мини-контейнер — удобный способ хранения лимона или других фруктов и овощей, которые вы использовали лишь наполовину и не хотите выбрасывать.

Стоимость — 999 рублей.

Заварить вкусный и ароматный чай проще всего в заварочной емкости для чая. Это приспособление должно быть в арсенале каждого любителя чая.

Стоимость — 3390 рублей.

Хранить все приборы в органайзере максимально удобно и просто. Пусть все, что вам нужно, будет всегда под рукой.

Стоимость — 890 рублей.

Корзина из ивового прута — классный предмет для организации хранения оливкового масла, специй и других мелочей, а также симпатичный элемент декора для кухни.

Стоимость — 1200 рублей.

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