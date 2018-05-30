Как приготовить картофель по-деревенски: полезные советы

Картофель — универсальный продукт: из популярного корнеплода можно приготовить большое количество вкусных и аппетитных блюд. Картофель по-деревенски — один из вариантов. Картошка получается особенно вкусной, ароматной, аппетитной и хрустящей.

Часто картофель по-деревенски можно встретить в популярных фастфуд-сетях — вкусно, но не всегда полезно. Картофель по-деревенски, приготовленный в домашних условиях, будет не только полезнее, но и вкуснее.

Делимся полезными советами, которые помогут вам приготовить идеальный картофель по-деревенски: как правильно выбрать корнеплод, как его нарезать и как приготовить. Приготовьте идеальный ужин для вашей семьи!

Чтобы приготовить идеально хрустящий картофель по-деревенски, нужно уделить максимум внимания выбору корнеплодов. Многие шеф-повара считают, что вкусный картофель по-деревенски получается из сухих, крахмалистых картофелин, которые хорошо развариваются. Как определить такие корнеплоды на вид? Как правило, они отличаются светло-коричневой кожурой и белой мякотью. Такая крахмалистость позволяет добиться хрустящей корочки и нежной мякоти внутри.

Что касается размера, то откажитесь от выбора небольших круглых картофелин. Вам потребуется вытянутый картофель, который по форме похож на авокадо. Нарезать их подходящими ломтиками проще простого.

Ключевое — нарезать картофель правильными ломтиками, у которых есть несколько плоских граней. При этом вы можете также оставить шкурку, если предварительно хорошо помыть картофель.

Чтобы ломтики получились красивыми и плоскими, режьте картофель крест-накрест. Сперва нарежьте картофель вдоль на половинки. Затем разверните корнеплод на 90 градусов и разрежьте его веером. Так хрустящая площадь получится самой большой.

Картофель по-деревенски — простое и в то же время сложное блюдо. Если вы будете следовать нашим советам, вам удастся приготовить идеальный обед или ужин для вашей семьи.

Конечно, совет звучит парадоксально, ведь изначально мы, напротив, выбираем крахмалистые корнеплоды, но он не лишен смысла. Часть крахмала действительно лучше удалить перед тем, как приступить к приготовлению картофеля. Для этого поместите картофель в кастрюлю и отправьте под холодную проточную воду на пять минут. Картофель будет лучше держать форму при термообработке, а вместе с лишним крахмалом уйдет и лишняя глюкоза, которая не полезна для тех, кто следит за фигурой или страдает от диабета.

Картофель нужно «закидывать» в уже кипящую воду. Так вы сохраните максимум полезных веществ в корнеплоде и не дадите картофелю развариться. Для приготовления картошки по-деревенски вам нужны фактурные дольки, которые держат форму. Обычно достаточно 7-10 минут, чтобы отварить картофель до состояния, при котором ломтики легко протыкаются зубочисткой.

После варки необходимо хорошенько обсушить картофель. Это важно для хрустящей корочки: лишняя влага просто не даст ей образоваться. Аккуратно извлеките картофель из кастрюли с помощью шумовки и переложите его в дуршлаг или выложите прямо на полотенце. Дождитесь, пока вся лишняя влага полностью стечет.

При соблюдении всех правил подготовки картофеля к приготовлению ломтики после варки должны покрыться небольшими «трещинками». Они нужны, чтобы корочка получилась максимально хрустящей и аппетитной. Если трещины не образовались самостоятельно, аккуратно проколите каждый ломтик с помощью вилки.

Готовить картофель можно в любом масле: оливковом, арахисовом и подсолнечном. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Хрустящая корочка получится при выборе любого масла. Чтобы картофель получился максимально вкусным и ароматным, вы можете добавить розмарин, чеснок и другие пряности по вкусу.

Делимся классическим рецептом картофеля по-деревенски, который вам точно понравятся!

Вам понадобятся:

Для картофеля:

Картофель — 8 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Паприка — 1 ст. л.

Для соуса:

Сливочный сыр — 200 г Творог — 200 г Чеснок (мелко нарезанный) — 3 зубчика

Свежая петрушка (мелко нарезанная) — 3 ст. л.

Свежая мята (мелко нарезанная) — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Каждую картофелину нарежьте на 8 долек.

Отварите картофельные дольки в течение 5 минут. Слейте воду и выложите на противень.

Смешайте масло, паприку и приправьте солью и перцем по вкусу. Полейте сверху этой смесью картофельные дольки. Выпекайте в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Для приготовления соуса соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте.