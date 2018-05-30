Как приготовить рамен: 2 классических рецепта

Разновидностей рамена — сотни: почти в каждом регионе Японии существует свой вариант этого блюда. Но всё же есть несколько главных общих правил, по которым его готовят.

Бульон

Основой бульона для рамена могут быть кости животных и птиц (свинина, курица, говядина), свежая рыба или более лёгкие ингредиенты — морские водоросли, сушёные морепродукты, овощи, грибы. В бульон добавляют различные ароматные приправы: лук, чеснок, имбирь или сушёные грибы.

Традиционно бульоны различают ещё и по вкусам:

Сио — бульон с солью. Светлый и почти полупрозрачный.

Сёю — бульон с японским соевым соусом. В зависимости от того, что ещё в него добавлено, может быть светло-коричневым или тёмным и насыщенным.

Мисо — бульон с пастой мисо. Самый насыщенный и молодой вариант бульона, который был придуман в 1960-х на севере острова Хоккайдо, где холода требовали более плотного и согревающего вкуса. Но его популярность распространилась по всей стране.

Лапша

Большинство видов лапши для рамена делается из четырёх основных компонентов: пшеничной муки, соли, обычной воды и воды кансуй. Кансуй — это щелочная минеральная вода, которая придаёт лапше характерный желтоватый оттенок. Но часто используют и рисовую, гречневую или яичную лапшу.

Добавки

Добавки в рамен просто необходимы. Это могут быть простые овощи и приправы, мясо и соусы, которые готовят заранее. Например, в Японии популярна свинина тясю (приготовленная в особом соусе), соленья, ферментированные побеги бамбука, грибы шиитаки, зелёный лук, шпинат, китайская капуста, нори, варёные яйца.

Многое из этого списка сложно найти у нас в магазинах, поэтому мы расскажем, как приготовить максимально аутентичный рамен из доступных в России продуктов. 629 calories

Рамен с курицей

Если сварить бульон заранее, то приготовление блюда займёт всего 20 минут. Рамен с курицей СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 80 минут PT1H20M PT1H20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 629 ккал

Ингредиенты

Курица (филе) 300 г Курица (голени) 2-3 шт. Лапша 375 г Яйца 4 шт. Шпинат 100 г Морковь 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Лук (зелёный) 4 пера Чеснок 3 зубчика Водоросли (нори) 1 лист Соус (соевый) 4 ст. л. Масло (кунжутное) 2 ч. л. Сахар 1 ч. л. Имбирь 4 см Перец (чили сушёный) щепотка Кунжут по вкусу

Приготовьте бульон: выложите куриные голени в кастрюлю, добавьте крупно нарезанную морковь и лук, залейте водой (около 1,5 литра) и варите всё около часа. Процедите бульон.

Добавьте в бульон соевый соус, мелко нарезанный имбирь, чеснок и чили. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте ещё 5 минут. Попробуйте бульон и при необходимости добавьте либо сахар, либо ещё соевого соуса.

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке.

Нарежьте куриное филе на кусочки и обжарьте в сковороде на кунжутном масле.

Сварите яйца в мешочек. Для этого положите их в кастрюлю с холодной водой, поставьте её на огонь, доведите до кипения и варите ещё 4 минуты.

Разложите лапшу по четырём тарелками и залейте её бульоном. В каждую тарелку выложите кусочки жареного куриного филе, по две половинки яйца и горсть шпината. Сверху посыпьте нарезанным зелёным луком, мелко нарезанным нори и кунжутом.

387 calories

Рамен с овощами

Этот рамен можно сделать и веганским, заменив яйца на жареный тофу. Рамен с овощами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 387 ккал

Ингредиенты

Лапша (гнёзда) 2 шт. Баклажаны 1 шт. Капуста (бок чой) 250 г Грибы 150 г Яйца 2 шт. Лук (зелёный) 2 пера Перец (чили красный) 1 шт. Чеснок 2 зубчика Паста (мисо) 2 ст. л. Соус (соевый) 3 ч. л. Сахар 1 ч. л. Имбирь 15 г Кунжут 10 г Анис (звёздочка) 1 шт.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Нарежьте грибы дольками, а баклажан кубиками, выложите их на противень, сбрызните растительным маслом и посолите. Отправьте в духовку и запекайте 15—18 минут.

В это время разрежьте бок чой пополам, разделите на белое основание и зелень. Белую часть нарежьте кубиками. Очистите имбирь и мелко его нарежьте или натрите. Измельчите чеснок.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Добавьте белую часть бок чой и жарьте 2-3 минуты. Уберите со сковороды бок чой и выложите чеснок и имбирь — готовьте их около минуты.

Приготовьте мисо бульон. Смешайте мисо пасту, соевый соус и сахар. Доведите до кипения 750 мл воды, добавьте полученную смесь и звёздочку аниса. Ещё раз доведите бульон до кипения.

В кипящий бульон выложите гнёзда лапши и зелень бок чой. Накройте крышкой и готовьте 5—7 минут.

В это время сварите яйца в мешочек. Для этого положите их в кастрюлю с холодной водой, поставьте её на огонь, доведите до кипения и варите ещё 4 минуты.

Готовые яйца разрежьте пополам, нарежьте лук. Перец чили разрежьте вдоль, чайной ложкой удалите все семена и нарежьте сам перец.

Разложите лапшу в две миски, залейте бульоном, добавьте бок чой, грибы, баклажан и половинки яиц. Каждую тарелку украсьте зелёным луком, чили и кунжутом.

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