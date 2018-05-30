Рецепт бурраты с вялено-копчёными томатами 

Итальянский сыр буррата (мешочек из моцареллы, наполненный сливками и кусочками моцареллы) — одна из самых больших удач российских сыроваров, благодаря санкциям достигших невиданных высот. Салаты с отечественной бурратой есть в меню почти каждого ресторана и пользуются невероятной популярностью. Шеф-повар ялтинского ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков рассказал, как приготовить изысканную итальянскую закуску в домашних условиях.
Буррата с вялено-копчёными томатами и подсолнечно-укропным маслом
Ингредиенты на 1 порцию:
Буррата — 200 грамм
Вялено-копчённые томаты — 80 грамм
Крымский красный лук — 15 грамм
Нерафинированное подсолнечное масло — 5 грамм
Укропное масло — 5 грамм
Выложите буррату по центру тарелки, окружите вялено-копчёными томатами. Смешайте подсолнечное масло с укропным и взбейте до однородный консистенции. Нарежьте лук на тонкие слайсы по линии колец. Полейте буррату и помидоры маслом, украсьте слайсами лука и подавайте к столу.