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Мыть сырое мясо перед готовкой опасно для здоровья
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Мыть сырое мясо перед готовкой опасно для здоровья 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Специалисты Федерального института оценки рисков (Германия) провели исследование и пришли к заключению о том мыть сырое мясо птицы перед приготовлением не нужно и даже опасно. Подобное резюме ученых может обескураживать, но инфекционисты настаивают: от привычки мыть сырое мясо лучше отказаться. По их мнению, это провоцирует распространение патогенных бактерий по всему пространству кухни.
«Многие микробы вместе с водой могут быстро распространиться по кухне, попав с каплями на столешницу и на разделочную доску. Также они начнут разноситься кухонной губкой по другой посуде», — описали малоприятную картину инфекционисты.
Эксперты, кстати, утверждают, что уничтожить бактерии теплой водой и моющим средством почти невозможно. Хранить сырые мясные продукты и птицу медики рекомендуют строго в замороженном виде, не допуская попадания жидкости на поверхности холодильника. Единственным способом уничтожить опасные микробы является тщательная готовка при определенной температуре.
«Для полного уничтожения опасных микробов нужно прогреть мясо до 70° и подвергать его термической обработке минимум в течение двух минут», — поделились рекомендацией эксперты.
Специалисты напомнили, что наибольшую угрозу патогенные микроорганизмы представляют собой для людей со слабым иммунитетом, а также для людей преклонного возраста. Ранее МедикФорум писал о том, что продукция с добавлением частиц серебра, используемая обычно с целью обеззараживания, может наносить вред здоровью.
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