Кето-диета: как следовать моде в диетологии и не облажаться

Углубимся в историю вопроса

Изначально кетогенная диета использовалась в лечении эпилепсии, но со временем она нашла свое применение и в повседневной практике диетологов. Кето-диета представляет собой план питания с умеренным содержанием белков (примерно 15-20 процентов от суточного калоража), ограничением углеводов (до 15%) и увеличением доли жиров (более 60%). Благодаря такому распределению нутриентов организм начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу из потребляемых углеводсодержащих продуктов, а жиры из пищи и запасов собственного тела, которые преобразуются в кетоны. Таким образом запускаются процессы липолиза, а главное достигается снижение жировой массы тела.

Тренировкам говорим — да!

Кето-диету можно и нужно совмещать с тренировками, друзья. В идеале с кардио и силовыми нагрузками, так как в качестве источника энергии будут выступать кетоны, которые образуются при распаде жиров, а значит, вы утраиваете эффект!

Меню

При соблюдении кето-диеты необходимо почти полностью убрать из рациона продукты, содержащие углеводы: сладости (за что?), фрукты, крупы, картофель, морковь, свеклу. Понимаем, все мы в той или иной степени зависимы от углеводов, которая проявляется в безудержной тяге к сладкому. Лайфхак от диетолога прост: небольшое количество ягод (около 100 г) с низким гликемическим индексом: крыжовника, смородины, голубики. Количество углеводов в программе кетогенной диеты сокращается в среднем до 50 г в день. В основном это зеленые овощи: цукини, баклажаны, сельдерей, брокколи.

Подойдут продукты, богатые жирами, которые в кето-диете — ключ к похудению: жирная рыба, баранина, орехи, авокадо и растительные масла. Но в то же время стоит опасаться трансжиров, которые образуются в процессе производственной обработки растительных жиров для получения маргарина, кондитерского крема, сырных и творожных продуктов (не путать с сыром и творогом!).

Белок при кето-диете можно получать из разных продуктов, которые содержат в своем составе и полезные жиры (читай выше): палтус, кижуч, лосось, сыры, мясо утки, баранина, говядина. Главное — не злоупотреблять жирным мясом.

А подвох в чем?

Кето-диета все больше набирает популярность, но у нее, как и у любой другой диеты, есть ограничения и помимо огромного списка запрещенки. Эта довольно жесткая программа снижения веса противопоказана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Поэтому, если вы решили, что эта диета — то, о чем вы всю жизнь мечтали, перед тем как приступать, не поленитесь проконсультироваться с врачом.