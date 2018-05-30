Как справиться с целлюлитом и не разориться?

Посмотрим, каких результатов можно добиться самостоятельно благодаря силе воли, чувству юмора и женскому терпению. Проблему микроциркуляции (а именно она главная виновница целлюлита) нельзя устранить без дополнительных усилий. Не существует волшебных заклинаний, заговоров, световых мечей или фотонных пушек. Существуют действенные средства, но без ваших усилий ничего не поможет.

ПИТАНИЕ

Время от времени в Интернете я натыкаюсь на публикации вроде «Узнай секрет антицеллюлитного питания» с фотографией идеальной попы. Иногда там даже есть фотографии до (изуродованная целлюлитом пятая точка) и после (упругие, гладкие ягодицы), свидетельствующие якобы о чудесном влиянии какого-нибудь волшебного экзотического фрукта (хозяином аккаунта обычно оказывается поставщик этих волшебных фруктов, и, конечно же, он делится тайной древних инков без каких-либо корыстных помыслов). Так вот, чудесной пилюли не существует.

МЕНЬШЕ СОЛИ

Это очень важно. Если вы страдаете от задержки жидкости в организме, рекомендую полностью исключать соль из рациона 1–3 раза в неделю. Это несложно, правда! Запланируйте день без соли. Я уже готова выслушивать возражения, ведь каждый раз, когда я даю этот совет своей пациентке, она мне отвечает: «Я и так солю очень мало». Я не говорю «солить мало». Я говорю о том, чтобы не солить вообще. И не использовать никакие солесодержащие продукты. В специальном списке я собрала продукты, которые лучше не употреблять. В остальные дни готовьте еду с очень ограниченным количеством соли.

Не буду рекомендовать то, что и так советуют на каждом углу: «Используйте специи и откройте для себя естественный вкус продуктов». Я вообще специи не использую. Если решила есть без соли, я ем без соли. Может сложиться впечатление, что вас кормят больничной едой, но гарантирую вам: через день вы увидите, насколько меньше вы будете опухать.

ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ?

Все колбасные изделия.

Ветчину сырую и вареную.

Консервированный тунец (даже в собственном соку).

Лосось и скумбрию, готовые к употреблению.

Соевый соус.

Все продукты с добавлением глутамата натрия (бульонные кубики, готовые супы).

Копчености (даже в салате).

Сыры, особенно выдержанные.

Консервированные овощи.

Хлеб, крекеры, сушки и все мучное с добавлением соли.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?

Овощи! Рыбу! Курицу! Фрукты! Йогурт! Бифштекс! Мацу (пресный хлеб)! Миндаль (естественно, несоленый)!

Цельнозерновые злаки. Смело можете есть цельнозерновой хлеб, цельнозерновую пасту, цельнозерновой рис. Годятся полба, булгур, киноа, которые можно добавлять в салаты. Что касается хлебобулочных изделий, то призываю вас быть осторожнее, потому что часто изделия, позиционируемые как цельнозерновые, содержат лишь 30% цельнозерновой муки, а остальное — мука тонкого помола (например, мука высшего сорта). Поэтому читайте этикетку крекеров и сухарей. Они должны содержать только цельнозерновую муку.

А теперь задену вас за живое: вы должны убрать из рациона рисовые хлебцы. А если вам захочется в летний день перекусить салатом с консервированным тунцом, кукурузой, оливками и белым хлебом, знайте, что такое блюдо будет иметь катастрофические целлюлитные последствия для ваших ножек. Уж лучше сделайте сэндвич с вареной колбасой, хотя бы заморите червячка.

Исключите крепкие спиртные напитки. Вы можете позволить себе не более двух бокалов вина в день (лучше красного вина или шампанского).

Можете есть фрукты — за исключением инжира, хурмы, винограда, бананов и фиников, имеющих крайне высокий гликемический индекс. Ешьте авокадо, которое так советуют модные блогеры, добавляйте его в салат вместо кукурузы.

Можете есть йогурт (натуральный), в который сами добавите фрукты или сухофрукты.

Пейте воду с лимоном сразу после пробуждения: конечно, рак, как пишут в Сети, она не лечит, но помогает очищать мочевыводящие пути, а также отлично ощелачивает организм.

Если хотите подготовиться к пляжному сезону, выбирайте питание, состоящее в основном из цельных злаков, ограничьте соль и консервированные продукты, выдержанные сыры, ешьте овощи и фрукты.

СВОД СТОПЫ

Часто целлюлит — следствие неправильной формы стопы. Обратитесь к ортопеду, который с помощью бароподометрической платформы точно определит форму стопы и подберет стельки. Стельки кладут в туфли, они тоненькие и подходят под все модели, разве что кроме туфель на 12-сантиметровом каблуке. Но, если вам выпал случай надеть 12-сантиметровый каблук, разрешаю выйти из дома без стельки. Особое внимание нужно уделять своду стопы при занятиях спортом. Если во время физических нагрузок вы наступаете неправильно, процесс кровообращения еще больше усложняется. Для спортивной обуви стельки тоже отлично подходят!

КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛГОТКИ

Носите компрессионные колготки. Вы сразу же отметите легкость в ногах, а также заметите, что будете чаще ходить в туалет, избавляясь от лишней жидкости. Понимаю, что какая-нибудь гуру моды считает, что даже зимой нужно ходить с голыми ногами, но, поверьте мне, у нее-то вода в организме не задерживается, так что смело носите колготки: это куда красивее, чем опухшая лодыжка, обтянутая тонкими ремешками сандалий.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ

Я не имею в виду белье с согревающим эффектом, которое очень вредно при плохой циркуляции крови и лимфы. Я имею в виду белье из ткани с массажным эффектом, стимулирующее микроциркуляцию (его можно купить в аптеке). Оно особенно полезно для бедер с плохой циркуляцией. Вы должны его носить не менее 8 часов в день. Под одеждой его не видно, и кожа после него кажется более гладкой, так как благодаря специальной текстуре белье немного отшелушивает мертвые частички кожи. Не нужно ждать мгновенных чудес, но на начальных стадиях в сочетании с другими методами корректирующее белье может помочь.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Естественно, никаких упражнений, способных навсегда избавить вас от целлюлита, не существует. Существуют виды физических нагрузок, которые более-менее подходят людям, страдающим от проблем с микроциркуляцией. Но какую физическую активность выбрать? Пока какая-нибудь худощавая американка из телерекламы не уговорила вас приобрести волшебный тренажер, с помощью которого вы обязательно получите стальные ягодицы и станете настоящей Барби, уточню, что такого волшебного тренажера не существует. По крайней мере, я о таких не знаю.

Чем регулярнее занятия, тем лучше результаты, а этого в «Магазине на диване» не продают. Поэтому выбирайте активность, которой вы точно сможете заниматься регулярно и, еще лучше, с удовольствием. Лучше месяц заниматься регулярно, чем за три дня сумасшедших тренировок отбить любое желание.

Итак, отлично подходят любые занятия в воде, потому что давление воды оказывает на ноги массажный эффект, помогая движению венозной крови и лимфы. Не все женщины любят бассейн из-за того, что волосы страдают от хлорки, поэтому еще одно решение — ходить по колено в воде в море или в другом водоеме. Годится любая активность, когда вы не качаете мышцы, а растягиваете их: пилатес, йога и занятия не на тренажерах. С бегом вопрос спорный, так как бег может отрицательно влиять на свод стопы, поэтому лучше ходите умеренным шагом даже на беговой дорожке и по улицам города.

КРЕМЫ И ГРЯЗИ

Эффект от целлюлитных кремов очень небольшой. Кожа устроена так, что через нее не могут пройти действующие вещества ни крема, ни средства для мытья посуды. Это настоящий барьер, и мать-природа позаботилась о том, чтобы сделать его крепким, иначе каждый раз, когда мы контактировали бы с каким-нибудь веществом, оно проходило бы через кожный барьер — и мы бы получали дозу токсинов при каждом мытье посуды без перчаток. Волшебным компонентам антицеллюлитных кремов тоже сложно пройти сквозь кожный барьер. Единственное, что может сделать антицеллюлитный крем, — сохранить целостность капилляров с помощью капиллярозащитных действующих веществ (самое известное — эсцин, экстракт конского каштана), которые не позволяют тонюсеньким стеночкам капилляров порваться. Однако концентрация действующего вещества в креме очень низкая, и, чтобы оно полностью всосалось, необходима хорошая микроциркуляция. Но как раз плохая микроциркуляция и является причиной целлюлита, поэтому у нас проблема.

ЕСТЬ ПАРА ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО СРЕДСТВА:

наносите крем на б#243;льшую площадь: чем больше площадь покрытия, тем больше проникнет действующего вещества; увеличьте время нанесения: чем дольше средство взаимодействует с кожей, тем легче проникнет активное вещество; наносите средство на хорошо разогретую кожу, например, после душа и скраба. Лечебные грязи и обертывания по некоторым показателям лучше кремов. Наносить лечебные грязи и делать обертывания нужно в течение минимум 45 минут, чтобы действующее вещество успело проникнуть под кожу. Кроме того, они создают непроницаемую пленку на коже, отчего вещество проникает лучше. С помощью лечебных грязей благодаря содержащейся в них глине можно улучшить внешний вид кожи.

КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ ДОМА?

Делать на разогретую кожу после душа и скраба; держать не менее 45 минут (даже если на упаковке написано меньше); находиться в тепле; избегать средств с разогревающим или охлаждающим эффектом, так как они могут нарушить микроциркуляцию; если у вас проблемы со щитовидной железой, обратите внимание на наличие водорослей или грязей в обертывании; выполнять процедуру не менее раза в неделю в течение 4 недель; следить за сливом в ванне: от грязей бывают засоры.

НА КАКИЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СТОИТ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?

На начальных стадиях целлюлита вполне может быть достаточно курса ручного или аппаратного массажа. К таковым, например, относится вакуумно-роликовый массаж. Во время процедуры ускоряются местный и общий обмены веществ, активно дренируются лимфососуды и капилляры. Все это влияет на процесс сжигания жиров и улучшает качество кожи. После процедуры кожа чуть краснеет — это значит, что в коже запустился синтез фибробластов — клеток, которые отвечают за молодость и эластичность.

Еще одна процедура, которая весьма эффективна на начальных стадиях целлюлита, — прессотерапия — лимфодренажный массаж, который осуществляется с помощью специального аппарата и костюма из нескольких секций, в которые нагнетается воздух. В результате улучшается процесс микроциркуляции в тканях, выводятся межтканевая жидкость, шлаки и токсины. Кожа после курса процедур становится более ровной, гладкой, отечность уменьшается. Обычно назначается курс длительностью от 6 до 10 процедур с интервалом 3–4 дня.

Инъекционные методики — мезотерапию с коктейлем из ферментов, разрушающих соединительную ткань, — используют, если у женщины есть противопоказания к массажу. Коктейль для мезотерапии обычно подбирается индивидуально. Какие вещества в него входят? Лимфодренажные, липолитические, расщепляющие волокна фибрина — спайки, которые образуются в области целлюлита. Это могут быть аналоги ферментов, компоненты растительного или синтетического происхождения. Рекомендован курс из 8–10 процедур.

Ультразвуковая терапия. Аппаратные методики нередко называют ультразвуковой липосакцией. Во время процедуры на область с целлюлитом оказывают воздействие, также под воздействием ультразвука происходит разрушение жировых клеток. Их составные части в дальнейшем выводятся из организма естественным путем. Обычно рекомендуют курс из 10 процедур, сеансы делаются через день. УЗ-терапия отлично сочетается с инъекционными методиками.

Как понять, что процедура работает? Если после сеанса массажа вы прямиком отправились в туалет, значит, процесс лимфодренажа запущен — первый эффект уже получен. Многие женщины отмечают, что после начала курса стали ощущать легкость в ногах, ноги стали меньше уставать и отекать. На 3–4-ю процедуру уже чаще всего можно отметить существенное уменьшение объемов.

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ С ДРЕНАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ

Сразу после пробуждения выпивайте стакан теплой воды с лимоном.

ЗАВТРАК

Горячий напиток по выбору (я не изверг, так что разрешаю вам выпить чашечку кофе) и один из следующих вариантов:

цельнозерновые мюсли,

цельнозерновые сухари с джемом,

фрукты с йогуртом,

коктейль из фруктов и йогурта с добавлением отрубей, овсяных хлопьев, миндаля или грецких орехов.

ПЕРЕКУС

Йогурт, фрукты, миндаль

ОБЕД / УЖИН На выбор:

Рис, паста или другие цельные злаки с овощами и оливковым маслом

Рыба, приготовленная в духовке, с гарниром и сэндвич с цельнозерновым хлебом

Курица на гриле с овощами и сэндвич с цельнозерновым хлебом

Суп из бобовых и овощей

Омлет с овощами и сэндвич с цельнозерновым хлебом

Овощной крем-суп с цельнозерновым хлебом

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ ПЕРЕКУСОВ

Сэндвич из цельнозернового хлеба с молодым сыром и овощами на гриле

Фруктовый салат с йогуртом

Полбяной салат с помидорами и соусом песто

Нут с креветками

Салат из лосося (неконсервированного!)

Целлюлит — это на самом деле женская карма. За формирование целлюлита отвечают гормоны, которые есть только у женщин, — они специально сохраняют нам дополнительный объем для того, чтобы женщина могла рожать детей, быть здоровой, упитанной, женственной. Но мы с целлюлитом боремся, и в этой борьбе, конечно же, все средства хороши. Диета, спорт, массаж, плавание, обертывания — все, что перечислено в статье, лучше бы делать в комплексе. Иначе апельсиновую корку не победишь. Но, мне кажется, она может и не возникнуть, если женщина будет все время держать себя в тонусе и не позволять себе распускаться.