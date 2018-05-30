Карась под маринадом в духовке 

Решила побаловать себя рыбкой и с вами поделиться. Съездили на рыбалку, наловили карасей. И горчица Haas есть. Я люблю рыбу любую: жареную, пареную, вареную. Мне захотелось сделать ее в духовке. Вот такая рыбка получилась, вкусная!
Карась
Нам необходимо:
2 карася
майонез
горчица Русская от Haas
перец
лимон
специи по вкусу
ингредиенты
Приготовление:
Приготовим маринад: по 3 ст. ложки майонеза и горчицы смешиваем, добавляем соль, перец и специи для рыбы.
Маринад
Чистую и выпотрошенную рыбу обмазываю подготовленным маринадом со всех сторон, обязательно и внутри брюшка.
Карась в соусе
Внутрь брюшка и сверху кладу лимон. Оставляю мариноваться на 30 минут.
Карась в маринаде
На противень укладываю фольгу, затем карасей, сверху рыбку тоже накрываю фольгой и ставлю в духовку (прогретую на 200ºC). Запекаю около 50 минут. Блюдо готово, приятного аппетита.
Карась