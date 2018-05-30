Карась под маринадом в духовке

Решила побаловать себя рыбкой и с вами поделиться. Съездили на рыбалку, наловили карасей. И горчица Haas есть. Я люблю рыбу любую: жареную, пареную, вареную. Мне захотелось сделать ее в духовке. Вот такая рыбка получилась, вкусная!

Карась

Нам необходимо:

2 карася

майонез

горчица Русская от Haas

перец

лимон

специи по вкусу

ингредиенты

Приготовление:

Приготовим маринад: по 3 ст. ложки майонеза и горчицы смешиваем, добавляем соль, перец и специи для рыбы.

Маринад

Чистую и выпотрошенную рыбу обмазываю подготовленным маринадом со всех сторон, обязательно и внутри брюшка.

Карась в соусе

Внутрь брюшка и сверху кладу лимон. Оставляю мариноваться на 30 минут.

Карась в маринаде

На противень укладываю фольгу, затем карасей, сверху рыбку тоже накрываю фольгой и ставлю в духовку (прогретую на 200ºC). Запекаю около 50 минут. Блюдо готово, приятного аппетита.

Карась