Кабачки-гриль с любимым соусом

Друзья мои, здоровый образ жизни на даче не в последнюю очередь подразумевает и здоровое питание. Хочу поделиться простым, но полезным рецептиком кабачков с очень вкусным соусом. Вы сможете частенько баловать себя и своих близких этим блюдом, так как оно не требует много времени для приготовления. А для того, чтобы каждый раз у вас на грядке были свежие кабачки и зелень, нужно заглянуть в ОБИ, где всегда есть возможность купить интересующие вас семена.

Ингредиенты:

кабачки (молоденькие) — 2 шт. (можно больше);

соль;

прованские травы (сухая смесь).

Для соуса:

творог (3-5%) — 200 г;

огурец (длинный) — 1 шт. ;

чеснок (молодой) — 1 головка;

укроп (по вкусу), можно базилик;

прованские травы (сухая смесь);

сметана или натуральный йогурт (количество зависит от желаемой густоты);

соль (по вкусу).

Приготовление:

Кабачки вымыть, обсушить и разрезать вдоль на пластинки желаемой толщины.

Они не должны быть слишком тонкими.

Сложить подготовленные кабачки в глубокое блюдо.

Натереть каждую пластинку с двух сторон солью, присыпать прованскими травами, перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы кабачки отдали лишнюю жидкость и пропитались ароматами трав.

Пока кабачки настаиваются, нужно приготовить соус. Для этого взять пачку творога, размять его вилкой, посолить и посыпать приправой.

Укроп измельчить и добавить к творогу. Туда же добавить измельченный чеснок.

Огурец очистить от кожуры.

И натереть на крупной терке, не касаясь семян, семена в соус не идут, можно просто схомячить:)

Мякоть огурца слегка отжать, удалив лишнюю влагу, и добавить в чашку.

Содержимое чашки тщательно перемешать, доведя солью до вкуса.

Добавить сметану или йогурт.

Перемешать, переложить в удобную посуду, так как сразу делали в более глубокой, и отправить в холодильник настаиваться, пока готовятся кабачки.

Кабачки переложить на удобную решетку.

И отправить на мангал буквально на несколько минут.

Поджарить с двух сторон до желаемого румянца. Я люблю кабачки альденте (чтобы слегка похрустывали), поэтому готовлю очень быстро.

Подавать можно как горячими, так и холодными (одинаково вкусно), щедро намазывая любимым соусом.

Скажу, не тая — блюдо настолько вкусное, что не только пальчики оближешь, но и язык можно проглотить, поэтому будьте осторожны во время приема пищи!:) Пробуйте и наслаждайтесь!