8 моральных установок, которые помогли мне похудеть на 30 кг

«Я не буду расстраиваться, если завтра утром проснусь и увижу на весах +1 кг», «Я не буду заниматься спортом, который мне не нравится», «Я не буду заедать стресс» и другие важные обещания, которые нужно дать себе на первоначальном этапе похудения: секретами успешного опыта делится главный редактор BeautyHack Карина Андреева

1) Я не буду расстраиваться, если завтра утром проснусь и увижу на весах +1 кг Всем худеющим знакомо то чувство разочарования и порой даже испорченного настроения на весь день, когда утро началось с весов, а на них стрелочка взяла, да и показала плюс, а не желаемый минус. Причин на это может быть много, а вот оснований расстраиваться и вовсе быть не должно. Помимо гормональных особенностей (гинекологи подтверждают, что за некоторое время до начала менструации в организме начинает задерживаться вода, отчего плюс 2-3 кг на весах становится нормой) есть и много других причин, по которым цифра увеличивается, а не уменьшается даже в тех случаях, когда весь день накануне вы вполне себе правильно питались. Именно поэтому очень многие диетологи рекомендуют взвешиваться не каждый день, а раз в неделю, чтобы видеть реальный результат, а не ежедневный. Особенно это актуально для тех, у кого электронные весы, и сердце сжимается от каждых «плюс 100 гр».

2) Я не буду себя «съедать» за то, что на празднике позволила себе кусок торта (и даже если два — тоже)

Главное — чтобы такие позволения не повторялись ежедневно. А все остальное — не беда. Я была жуткой сладкоежкой (о том, как я могла отправиться в школу и съесть по пути целую плитку шоколада Alpen Gold, а на обратно пути повторить этот маневр, рассказывала здесь), но только постепенное ограничение сладкого помогло мне победить зависимость. Как говорится, запретный плод сладок. Многие диетологи активно пропагандируют «cheatmeal» — день, когда вместо правильного рациона вы позволяете себе любимые вредные продукты. Я бы не рекомендовала возводить их во множественное число, но выделять на неделе день, когда вам можно съесть кусок торта/пиццы, стоит. Организм не будет чувствовать, что его ограничивают, а желаемое блюдо может стать как раз-таки наградой, что шесть дней до этого вы питались правильно. Главное — не взвешивайтесь на следующее утро, чтобы не думать, что это уже так быстро дал о себе знать любимый десерт и отложился на боках: это исключено.

3) Я не буду заниматься спортом, который мне не нравится

Все диетологи, спортсмены и другие специалисты скажут, что основа здорового похудения — умеренные занятия спортом + правильное питание. Спорт действительно должен быть в вашей жизни, но самое важное — найти «свой».

Бег, который вы ненавидели еще с уроков физкультуры, очень быстро вам надоест, и в итоге пропадет мотивация худеть.

Сегодня существует огромное количество видов спорта для людей разного характера. Не любите монотонность? Запишитесь на кардио. Хотите, чтобы тренировка не казалось однообразной? Попробуйте функциональный тренинг. Но что делать, если вы в принципе со спортом на «вы»? Ответ есть — больше двигаться в течение дня! Наш колумнист Дарья Королькова рассказывала в этой статье о том, как быть, если вы хотите похудеть, но не любите спорт. И на деле это ведь не так сложно — сказать «нет» лифту и подниматься пешком, в хорошую погоду пройти лишнюю остановку до работы и найти хотя бы 15 минут после обеда прогуляться около офиса.

4) Я не буду заедать стресс

Звучит просто, выполнить сложно, знаю-знаю. У многих людей разная реакция на стресс — кто-то стремится его заедать, а кто-то, наоборот, начинает голодать. И то, и другое плохо, и заставляет организм испытывать в два раза больше стресса. Предположим, вы относитесь к первой категории, вам испортили настроение на работе, вы поругались с подругой или с молодым человеком, поэтому, обидевшись на весь мир, решили отправиться в ближайший магазин, накупить фаст-фуда и сладостей и торжественно заесть их дома. Но такие маневры уместны в кино (помните фрагмент из фильма «Больше, чем секс», когда Натали Портман несется в машине и рыдает, одновременно заедая стресс пончиками, под песню Bleeding Love Леоны Льюис?).

От того, что вы заполните желудок вредной пищей в огромных количествах, мир и люди вокруг лучше не станут. Зато вы, не сделав этого, утром проснетесь с чистой совестью перед самим собой и продолжите вести свое похудение в правильном направлении, мотивируя себя тем, что с каждым днем становитесь лучше, чем вчера. Я долгое время думала, что банка любимого мороженого снимет стресс и поднимет настроение. Но ничто не поднимет его так, как полезный прием пищи, выпитый зеленый чай или заваренный пакетик с ромашкой, а еще — желаемое отражение в зеркале, которому на пути не страшны переживания и расстройства.

5) Я выкину из головы предубеждение, что правильное питание подразумевает потребление невкусных и пресных продуктов

Когда мне было 14 лет, и на весах я видела цифру более, чем в 75 кг, желание худеть перебивало предубеждение, что правильное питание — это что-то пресное и невкусное. Именно поэтому рука тянулась к очередной плитке шоколада. Уже потом, начав худеть, поняла, что это была самая большая ошибка. Из банального — сезонные ягоды (черешня, клубника, персики, нектарины) уже намного вкуснее и полезнее шоколадных конфет. Да, с ними тоже важно знать меру, но на первых этапах похудения ягоды выручали меня. Сладко? Да. Вкусно? Да. К шоколаду рука уже не тянулась.

На самом деле правильное питание тоже должно быть разнообразным: куриная грудка на пару — это отлично, но, если вы давитесь ей каждый день, нет ничего удивительного в том, что спустя пару суток хочется забыть про диету.

А вот куриная грудка, приготовленная в травах, или даже просто на аэрогриле, или тушенная с овощами — это разнообразие, и это вкусно. Каждый день мы публикуем рецепты на день от нашего постоянного эксперта Светланы Шидловской . Среди них есть и то, что звучит как «запрещенка» (например, Тирамису — рецепт вы найдете тут), но приготовлено по всем канонам правильного питания. Главное — не лениться готовить. А если на это нет времени, всегда можно воспользоваться сервисами доставки готовой еды (например, Grow Food или Dellos Diet Delivery) или отправиться в супермаркет здорового питания с собственной кулинарией (например, Город-Сад). Кроме того, многие сетевые супермаркеты сегодня (например, «Азбука Вкуса» или «Алые паруса») предлагают готовые блюда, которые тоже можно смело относить к полезным — разогрейте в микроволновке, и ваш обед готов. Это наиболее быстрый и бюджетный вариант.

6) Я не буду голодать

На первых порах похудения я практиковала «разгрузочные дни». В дни, когда были какие-то праздники, и их отмечания затягивались до глубокого вечера, я позволяла себе есть все, что хочется, но при условии, что завтра — разгрузочный день на кефире. Я не имею ничего против таких дней, но с годами пришла к выводу, что сам факт голодания (особенно если вы к этому не привыкли) — большой стресс для организма.

Есть все подряд сегодня, чтобы завтра давиться кефиром, — все-таки не лучшая идея, и пользы от этого ноль. Поэтому сегодня, если я все-таки и позволила себе что-то лишнее, завтрашний день пройдет на легком режиме, но не на «голодном».

Да, я съем меньше обычного, это будут более легкие блюда, но больше никаких голодовок.

7) Если я еду на отдых, это значит, что начинается «отдых» для моего желудка

И это не значит, что я начинаю есть все подряд — в таком случае отдыхом для желудка это и не назовешь. У всех есть страх поправиться в отпуске, но, к слову, я всегда приезжаю похудевшей, и секрет не в голодании.

Даже если в ваших планах не активное времяпрепровождение, а лениво-пляжное (и вы, разумеется, его заслужили), это не повод пользоваться радостями шведского стола, и в каждый прием пищи пробовать все и сразу.

У вас по-прежнему должен быть плотный завтрак (на отдыхе я люблю скрембл с цельнозерновым тостом и нежирным творожным сыром и какой-нибудь фрукт, а если не наедаюсь, могу добавить к тосту пару ломтиков авокадо и слабосоленой семги/лосося), перекус (это может быть йогурт и фрукт), обед (куриная грудка/рыба на пару, немного риса на гарнир и салат из овощей), полдник (овощной салат/натуральный йогурт) и легкий ужин (например, салат из морепродуктов). Могу ли я позволить себе десерт? Смотрите пункт два — один-два раза на отдыхе себя можно побаловать: главное, чтобы кусок торта (или любое другое вредное блюдо) не стал ежедневной традицией.

8) Я буду регулярно заниматься спортом

Начинать заниматься спортом с понедельника, чтобы в пятницу заканчивать, — не лучшая идея. Регулярность тренировок — важный аспект на пути к идеальной фигуре. И речь не о том, чтобы пропадать в зале по несколько часов и каждый день изнурять себя тренировками. Мышцы должны отдыхать, поэтому оптимальное количество для всех — 3-4 раза в неделю. Да, я много работаю, но все же поднимаю себя в 7 утра (например, по вторникам и четвергам) на сорокаминутную пробежку в ближайшем парке, а в субботу отправляюсь в «Секцию» на тренировку по hiit-боксу (об этом рассказывала здесь). Если остаются силы к концу недели, воскресное утро могу начать с легкой пробежки. И, конечно, же пресс — найти десять минут в день и повторить упражнения с видео может каждый. Их сегодня много, но мне особенно нравится вот это. А про другие эффективные упражнения на пресс мы писали здесь.

Текст: Карина Андреева