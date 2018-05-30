Бодрое утро, или Как зарядиться с утра и на весь день

Здравствуйте, дорогие Семидачники!

Чтобы было хорошее настроение весь день, надо правильно его начать. Каждое утро начинаю с зарядки на кровати. Лежа на спине, без подушки, поворачиваю голову вправо, влево, немного приподняв ее. Сейчас уже делаю 7 подходов по 30 поворотов. Изначально это упражнение начала делать, чтобы убрать второй подбородок, подтянуть его. И заметила несколько «побочных эффектов». Все реже стала болеть голова, шейные позвонки перестали хрустеть. Прошла скованность, появилась легкость в мышцах грудного пояса, особенно между лопатками.

Далее перебираюсь на пол, подкладываю валик из полотенца под спину, на уровне пупка, руки вверх, ладонями вниз, и соединяю мизинцы. Большие пальцы ног тоже соединяю. Лежу 5-7 минут. Встать нужно аккуратно, повернувшись на бок.

Год назад лечение у невролога и это упражнение помогли мне избавиться от болей в спине. Не рекомендуется делать во время обострения. И сейчас помогает избавиться от скованности в спине, после работ на даче.

Набор продуктов для приготовления воды Сасси.

Рисунок из интернета

Эти упражнения делаю каждый день (почти каждый день), времени затрачиваю 15-20 минут.

Затем водные процедуры… и на кухню. Пью стакан талой воды или воду Сасси, или зеленый чай, одну столовую ложку льняного масла. И через 15 минут можно завтракать.

Кусок льда

Вымыть, под струей горячей воды, матовую серединку и дать время, что бы лед растаял. Талая вода готова, можно пить.

Талая вода готова, можно пить.

Классический набор продуктов для вода Сасси: огурец, имбирь, лимон и мята

Воду Сасси готовлю вечером, а утром наслаждаюсь тонизирующим напитком.

Надеваю туфли на каблуках, «мышечный корсет» — и полетела на работу.

Будьте бодры, здоровы и счастливы!