«Болезнь» цивилизации

О том, что происходило в нашей стране 150 назад, большинство знает лишь из учебников истории: тогда, например, Аляску передали Америке и освободили крестьян. А какой была повседневная жизнь обычных людей — как они работали, отдыхали, что ели?

Современные «фитоняшки» вряд ли поверят, что в трактирах того времени блюда во время обеда подавались примерно в таком порядке: холодная закуска — рыба с хреном, после которой выносили суп из раков, потом — похлебка и для «прикуса» расстегаи с разными начинками, на второе следовал жареный поросенок, затем — сладкая гурьевская каша — томленое много часов в печи блюдо из манной крупы с орехами и сухофруктами. А еще, если верить литературным хроникам, на столе обязательно была кулебяка, в начинку которой входил загадочный для нас ингредиент — «костяные мозги в черном масле».

Представьте себе, 150 лет назад срок хранения молока исчислялся всего лишь парой дней, после чего оно скисало, пока химик и биолог Луи Пастер не исправил эту ситуацию, создав процесс пастеризации продуктов. Тогда практически не существовало мощных заводов по переработке молока. Молоко имеет массу полезных свойств и только один, если так можно сказать, недостаток: оно является прекрасной питательной средой, в которой быстро размножаются бактерии и другие микроорганизмы. Кисломолочные продукты имеют давнюю историю и почитались нашими предками. К примеру, по легенде, многие столетия жители северной части Кавказа держали рецепт приготовления кефира в тайне, передавая его из поколения в поколение. Они называли кефир божественным напитком и готовили его по достаточно простой технологии: молоко заливали в бурдюк, туда же добавляли закваску, все это выставляли на улицу и, по народной традиции, каждый проходивший мимо должен был пнуть такой бурдюк ногой, чтобы его содержимое перемешивалось и процесс брожения ускорялся.

Также раньше были в ходу засоленные и замоченные фрукты и овощи, которые отчасти сохраняют свою популярность и по сей день. Делали это так: овощи, некоторые фрукты и ягоды закладывали в бочку вместе с зеленью, пряностями, натуральными специями. Все заливали рассолом (для фруктов и ягод добавляли сахар или ржаную муку) и обычно устанавливали гнет. При комнатной температуре под действием молочнокислых бактерий начинался процесс брожения. Через несколько дней брожение притормаживали, поместив заготовку на холод.

Благодаря такому открытому и естественному «народному» способу новые продукты получали без искусственных и химических добавок и современных технологий — за счет работы живых бактерий. Сегодня же большинство продуктов сделано по принципу «кладбища»: все бактерии в них убиты — как вредные, так и, к сожалению, полезные, которые помогают нашей кишечной микрофлоре.

Поняв обратную сторону стерилизации и пастеризации продуктов, ученые стали специально культивировать и дополнительно вносить в продукты пробиотические культуры только в XX веке.

Конечно, меню варьировалось и в зависимости от региона. Где-то, например, даже на завтрак ели наваристую похлебку с салом и свиными ушками, а в зимние месяцы часто готовили рагу из свиных хвостов, фаршированный свиной желудок и варили холодец из поросенка и петуха. Это, кстати, делалось и в сугубо практических целях: в те времена считалось, что подобные рецепты помогают укреплять суставы и кости, что было более чем актуально, ведь расстояния преодолевались в основном пешком, а тяжести простые люди зачастую переносили на себе, перегружая позвоночник.

Ну а ближе к холодным морям и тайге в рацион попадали еще более неожиданные продукты. Например, собирали и отмачивали побеги папоротника, потом варили их, жарили или тушили, а известные нам каперсы заменяли маринованными бутонами слабо ядовитой калужницы болотной.

Именно продукты тех времен можно смело называть здоровыми и экологически чистыми: наши прародители, например, даже могли утолить жажду прямо из реки или озера. К тому же в пищу попадало только то, что выросло под боком — в своем регионе.

Сегодня перед нами стоит вопрос: как обогатить свой рацион действительно полезными продуктами, откуда мы можем получить полезные пробиотические бактерии для нашей кишечной микрофлоры, поскольку теперь она зачастую может требовать поддержки и обогащения микробного разнообразия извне. Ведь у многих из нас рацион уже не такой сбалансированный, а продукты питания — далеко не все такие экологичные, как у наших предшественников. Поддержать свой организм сегодня возможно и без титанических усилий: современный рынок фармацевтических продуктов и биологически активных добавок предлагает продукцию, которая дополнит ежедневный рацион полезными пробиотическими бактериями.

Например, «Бифиформ® Баланс» (БАД — не является лекарственным средством — прим. «Ленты.ру» ), содержащий в составе лакто— и бифидобактерии, которые помогут восстановить баланс микробиоты кишечника, нужно принимать всего один раз в день. Кишечная микробиота, содержащаяся в препарате полноценно участвует в обмене веществ, выведении токсинов, улучшении процесса пищеварения и укреплении иммунитета.

Раньше, чтобы привести в порядок пищеварение, изобретали те самые «салаты-метелки», делали отвары из разных редких растений, трав и ягод, многие из которых вроде белладонны и бузины — ядовиты. Что ж, историю, как говорится, не перепишешь. Впрочем, нам это и ни к чему при наличии современных добавок к пище.