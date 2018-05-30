6 «кухонных» привычек, которые могут дорого обойтись вашему здоровью

На вашей кухне всегда чисто, вы внимательно следите за сроком годности продуктов, а ваш рацион питания одобрил бы самый строгий диетолог? Отлично, но уверены ли вы, что этого достаточно? Готовя себе еду, люди каждый день совершают одни и те же ошибки — совершенно безобидные на первый взгляд, но очень, очень опасные Проверьте, нет ли в этом списке ваших привычек?Пробовать продукты, чтобы определить их свежесть

Очень плохая, а главное — совершенно бесполезная привычка. Определенные виды бактерий вы никогда не определите на вкус, некоторые стадии несвежести продуктов — тоже, а вот отравиться, причем довольно серьезно, сможете очень легко Ориентируйтесь на сроки годности, указанные на упаковке, а при малейших сомнениях — безжалостно выбрасывайте. Здоровье, знаете ли, дороже. Экономить на разделочных досках

Одна и та же доска для хлеба, овощей, сыра, мяса, рыбы — да и нож возьмем тот же. В лучшем случае доска слегка споласкивается под водой между блюдами, в худшем — новые куски бросаются туда же, где только что разделывались «старые». Знаете, что происходит в этот момент с продуктами, которые вы собираетесь съесть? Бактерии, всегда содержащиеся в сыром мясе и рыбе попадают на те продукты, которые вы планировали съесть без термической обработки. Не надо так, у врачей и без вас достаточно работы. Мыть сырое мясо и птицу перед готовкой

Это контринтуитивно, но это правда: вы не можете сделать ничего вреднее, собираясь приготовить на ужин курицу или мясо. Любые бактерии, содержащиеся в этих продуктах, неизбежно погибнут при тепловой обработке — а вот если вы как следует промоете мясо под струей воды, некоторые из них могут распространиться на кухонные поверхности. Если на мясе нет видимых загрязнений — смело начинайте готовить. Пробовать сырое тесто

Наиболее частый ингредиент любого теста — сырые яйца. А в сырых яйцах может содержаться опасная бактерия сальмонелла. Впрочем, если вы готовите выпечку, в которой яйца рецептом не предусмотрены, все равно воздержитесь от пробы: в пшеничной муке иногда встречаются кишечные палочки. И лучше бы вам с ними не встречаться. Размораживать продукты «естественным способом»

Самая благоприятная температура для размножения бактерий — от +4… до +60 градусов. Представьте себе, что происходит, когда на вашем кухонном столе в течение нескольких часов лежит кусок мяса или птицы и постепенно нагревается до этой самой «комфортной» температуры. Представили? Вот поэтому — только микроволновка, только хардкор. Менять губки для мытья посуды слишком редко

Губки, которыми вы моете посуду, не должны проводить на вашей кухне дольше недели. Это закон — такой же строгий, как необходимость всегда мыть руки перед едой или готовкой. Влажная теплая среда — настоящий питомник для бактерий, а кухонная губка остается такой большую часть времени. Поверьте, вы не хотите знакомиться с теми, кто живет на ней.