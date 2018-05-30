Ароматерапия при акне: четыре совета как победить проблему без химии

Кожа лица — как визитная карточка. Здоровый цвет, яркий румянец — значит вы в полном порядке. Лицо землистое, с прыщами — в организме явные проблемы. Значит, нужно срочно заглянуть в кабинет дерматолога или косметолога. На сегодня, по оценкам специалистов, самым распространенным заболеванием кожи остается акне. Если на коже появились комедоны или мелкие воспалительные элементы, необходимо применять наружные лекарственные препараты и косметологические процедуры. Помогут мануальная терапия или ультра-звуковая чистка, химические пилинги, шлифовка, мезотерапия лица. Наиболее эффективным способом комплексного лечения акне на сегодня признана ароматерапия. МедикФорум выяснил, как ароматы позволяют бороться с акне.

Ароматы от кожных проблем

Несмотря на кажущуюся простоту, метод ароматерапии требует высокой квалификации специалиста, глубокого знания свойств и механизмов действия эфирных масел, их качества и особенностей применения. Для лечения акне используются такие составы: лимон — 2 капли, чайное дерево — 2 капли, мускатный шалфей — 1 капля, можжевельник — 1 капля, грейпфрут — 2 капли, лаванда — 2 капли, розмарин — 1 капля, бергамот — 2 капли, шалфей — 2 капли, эвкалипт — 1 капля. Эфирные масла — это ароматные жидкости растительного происхождения. Они представляют собой смесь многих компонентов, из которых один или несколько определяют характер запаха и ценность эфирного масла. Специалисты с помощью специального метода аналитической газовой хроматографии выявляют в составе масла различные группы химических веществ: терпены, фенолы, спирты, альдегиды, эфиры, кетоны, оксиды и другие. Это органические молекулы, имеющие небольшую молекулярную массу и компактную форму, что обеспечивает хорошее проникновение полезных веществ через кожу и слизистые.

Попадая в организм, они оказывают различное действие. Например, терпены, присутствующие почти во всех маслах, обладают антисептическими, противовирусными, антибактериальными, противовоспалительными, обезболивающими и общестимулирующими свойствами. Спирты оказывают антисептическое, противовирусное, иммуномодулирующее действия, эфиры — седативное, релаксирующее, спазмолитическое действия. Многообразие эффективных свойств любого масла обусловлено многокомпонентностью состава.

Выбирайте соотношение правильно

Однако соотношение этих компонентов в каждом масле индивидуально, поэтому даже одинаковые эффекты у разных масел выражены по-разному. Так, практически все эфирные масла обладают антисептическими свойствами, но у масел чайного дерева, каяпуты, найоли они выражены сильнее. Одной из наиболее важных особенностей эфирных масел является то, что они оказывают общее и местное действия. Местное — отмечается в зоне их попадания в организм (кожа и слизистые). Общее — связано с их попаданием в кровоток и распределением по всему организму. Оно проявляется на физиологическом и психоэмоциональном уровнях. Прежде чем начать лечение акне ароматерапией, необходимо определить специфические эффекты того или иного масла для кожи.

При воспалительном процессе кожи, с одной стороны, образуется большое количество токсинов, которые поддерживают воспаление. С другой — акне возникает на фоне жирной кожи. Именно при этом типе кожи чаще всего наблюдается замедленный лимфодренаж. Поэтому для успешного лечения необходимо наладить выведение токсинов. С этой проблемой легко справляются масла можжевельника, розмарина, кипариса, эвкалипта, кедра, сосны, которые существенно улучшают микроциркуляцию в зоне воспаления, воздействуя в первую очередь на венозные и лимфатические сосуды. При этом обладают хорошими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Эти эфирные масла используются на разных стадиях заболевания — и в период активного воспаления, и во время его затухания. Они способствуют рассасыванию застойных пятен, стимулируют вялотекущую регенерацию, особенно можжевельник, способствуют быстрейшему заживлению и формированию рубчиков постакне. Гиперсекрецию кожного сала нормализуют масла шалфея и тысячелистника.

Жирная кожа — не проблема

Правильной работе сальных желез способствуют эфирные масла бергамота, грейпфрута, лимона. Благодаря присутствию альфа-гидроксикислот они осветляют и суживают поры. В качестве антисептиков используются эфирные масла чайного дерева, каяпута, найоли, обладающие противовоспалительными свойствами. Воспалительные процессы останавливают эфирные масла лаванды, душицы, иссопа. В ароматерапии для лечения той или иной патологии чаще применяют смеси нескольких масел, которые составляют с учетом их действия. Подбор смеси происходит индивидуально и в небольших количествах. Их обязательно смешивают с базисными растительными маслами. При этом концентрация эфирных масел должна быть минимальной — 0,5 — 3%. Из легко впитывающихся масел применяют масло жожоба, масло виноградных косточек. Многие полезные масла (кукурузное, оливковое, льняное) впитываются медленно. Чтобы избежать дискомфортных ощущений при нанесении на жирную кожу, их разбавляют более легкими. Важную роль играет и само нанесение масла на кожу лица.

Массаж улучшит эффект

Аромамассаж лица при акне в период активного воспаления не делается, поэтому смесь эфирных масел с растительным можно наносить на кожу в небольшом количестве, до впитывания. После нанесения избыток лучше промокнуть салфеткой. Вапоризация с эфирными маслами также противопоказана при воспалении. Хорошие результаты дает ингаляционное применение с помощью аромамедальона. Этот метод обеспечивает длительное воздействие в течение дня. Оптимальным методом при лечении акне является добавление эфирных масел в глиняные и грязевые маски, которые применяются для адсорбции кожного сала и активизации микроциркуляции. Помимо лечебного действия аромамасла положительно воздействуют на психологическое состояние. Ведь любые косметические дефекты лица зачатую приводят к заниженной самооценке, комплексу неполноценности, депрессии, вызывают чувство тревоги.

Эфирные масла, обладающие различными психоэмоциональными эффектами (антидепрессивным, релаксирующим, успокаивающим, тонизирующим), восстанавливают душевное равновесие. Апельсин, мандарин, грейпфрут, лаванда, герань, мята, корица, кориандр, майоран нужно применять при психологических проблемах. Оптимальным методом воздействия в данном случае будет использование аромамедальона. Ароматическая смесь, применяемая ингаляционным методом, должна сочетать масла с различной степенью летучести, чтобы обеспечить длительность воздействия. А также необходимо учитывать пол пациента, поскольку одни масла являются женскими антидепрессантами (герань, мята), другие — мужскими (кориандр, майоран). Ранее эксперты рассказали, как ароматерапия помогает снять боль.