Клубни на все случаи жизни. Для чего используется картофель

30 мая в Перу отмечают Национальный день картофеля. Картошку любят везде, но перуанцы возвели ее в ранг культурного наследия и национальной гордости. За появление картофеля в России следует благодарить Петра I. «ВМ» рассказывает, какие применения за столетия нашли для самого популярного сегодня корнеплода.

В картофеле содержится много крахмала, больше в картошке только воды. Спектр применения корнеплода широк: его используют в фармацевтике, в текстильной и бумажной отраслях промышленности в качестве связывающее вещество — проще говоря, в качестве клея. Крахмал используют даже как заменитель пластмассы, например, при изготовлении одноразовых тарелок и столовых приборов.

Даже кожура картофеля, которая, казалось бы, является отходом, также богата крахмалом. Из картофельной кожуры можно производить топливный этанол. Канадские ученые провели исследование и выяснили, что из 44 тысяч тонн отходов переработки картофеля можно извлечь 4-5 миллионов литров этанола.

Картофелем кормят крупный рогатый скот. Имеющие в своем рационе картофель свиньи быстро набирают вес, а корова может съедать до 20 килограмм картофеля в день.

В фармацевтической промышленности картофельный крахмал используют для изготовления присыпок, в качестве наполнителя для порошков и таблеток. Сок клубней и крахмал используются как противовоспалительное средство при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, при гастрите. Поев мелко нарезанной сырой картошки, можно быстро избавиться от изжоги. Многие сварщики знают: чтобы не мучиться от боли в глазах, наловив «зайчиков», можно положить на веки дольки сырого картофеля.

Народные целители уверяют, что тертый картофель помогает при экземе и других кожных заболеваниях. Ну и наверное, каждый из нас помнит бабушкин метод лечения насморка — дышать парами вареной картошки, наклонившись над кастрюлей с полотенцем на голове.

Кулинария

Если начать перечислять, что можно приготовить из картофеля и в каком виде его можно подавать к столу, то существует риск никогда не закончить. Картофель смело можно назвать самым популярным овощем, хотя некоторые рецепты знакомы далеко не всем.

Блины

Эта выпечка считается русским национальным блюдом. Согласно одному из рецептов, вместо муки можно использовать картофель. В итоге получатся не драники, а именно блины.

Потребуется

1,3 килограмма очищенного картофеля

2 головки репчатого лука

2-3 столовые ложки соли

Молотый черный перец

Пряности — чеснок, укроп, паприка базилик, мускатный орех — по вкусу

1 яйцо

Растительное масло для жарки

Сливочное масло для подачи

Картофель и лук натирается на самой мелкой терке, можно измельчить их при помощи комбайна. В получившееся пюре добавляется соль, перец и другие приправы. Туда же отправляется взбитое яйцо, все тщательно перемешивается.

На сковороде разогревается растительное масло, после чего «блинную массу» нужно разложить по всей площади сковородки и печь с обеих сторон, пока блин не подрумянится. Готовые блины можно смазать сливочным маслом и подавать к столу.

Воздушный картофель

Картофельное суфле — еще одно оригинальное блюдо, которое не только порадует гурманов, но и украсит стол.

Потребуется

4 картофелины

100 граммов ветчины

4 яйца

75 граммов сметаны

Соль и специи по вкусу

Тертый сыр Картофель варится в подсоленной воде, разминается до состояния пюре. Ветчина режется кубиками, добавляется в пюре. Туда же выливаются 4 сырых желтка, добавляется сметана, соль и приправы по вкусу. В перемешанную массу добавляем 4 взбитых яичных белка. Формочки для суфле нужно смазать топленым маслом, посыпать панировочными сухарями, заполнить получившимся пюре, сверху посыпать сыром. Выпекать в духовке на 180 градусах в течение 20-25 минут.

Картофель на пиве

При совместном упоминании картофеля и пива в первую очередь на ум идет фри и чипсы. Но наше блюдо гораздо более изысканное.

Потребуется

200 граммов муки

100 граммов светлого пива

1 столовая ложка масла

Соль по вкусу

8 крупных картофелин

Горчица

Муку смешать с пивом, маслом, посолить, хорошенько замесить тесто и оставить его в теплом месте на полчаса, после чего ввести взбитый яичный белок. Пока тесто подходит, картофель нужно нарезать кружками по полсантиметра толщиной. Каждая из долек натирается солью, смазывается горчицей, окунается в тесто и отправляется а сковородку. После того, как первая партия подрумянилась, можно выкладывать следующую.