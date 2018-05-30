Лучшие источники электролитов в природе

Эксперты назвали 10 лучших натуральных источников электролитов, которые крайне важны для нашего здоровья. Без электролитов клетки в теле быстро изнашиваются, сердце перестает стучать, мускулы работать, а мозг отправлять сигналы. Электролиты крайне важны для функционирования всех систем нашего организма. При их дефиците ритм сердцебиения ускоряется, увеличивая опасность аритмии. Человек сталкивается с усталостью и летаргией, рвотой и тошнотой, диареей и запорами. Отмечается мышечная слабость и спазмы, раздражительность и тревожное состояние, головные боли, онемение и покалывание, спутанность сознания и сложности с концентрацией, а также постоянное чувство жажды. Рынок спортивных напитков обещает нам массу источников электролитов, но прежде чем тратить на их покупку деньги следует обратить внимание на природу. Начнем с шпината, который на 100г продукта обеспечивает 16% калия, 3% натрия, 10% кальция, 20% магния и 5% фосфора. По количеству электролитов это самый настоящий суперовощ. На втором месте бананы, насыщенные витаминами С и В6, а также фолатами, ниацином и рибофлавином. Цельное молоко также содержит массу калия, фосфора, кальция, магния и натрия. Кокосовое молоко и кокосовая вода относятся к отличным источникам электролитов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на морские водоросли и свежевыжатый апельсиновый сок, один стакан которого обеспечивает 207% (!) суточной потребности в витамине C, а также содержит массу фолатов, тиамина, ниацина, витаминов А и В6. К слову, в свежевыжатом апельсиновом соке также много калия, магния, кальция и фосфора. Еще одним природным и богатым источником электролитов является обычная столовая соль. Впрочем здесь следует соблюдать рекомендации экспертов и не употреблять более одной чайной ложки этого продукта, чтобы не спровоцировать повышенное давление и вместе с ним риск болезней сердца. Но помните, что наш организм без натрия функционировать просто не способен. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)