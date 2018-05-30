Екатерина Андреева вынужденно села на срочную диету

@ekaterinaandreeva_officiaЕкатерина Андреева вынужденно села на срочную диетуЕкатерина Андреева (56) — заядлая путешественница. Телеведущая часто делится с фолловерами отпускными фотографиями и репортажными зарисовками. Совсем недавно теледива вернулась из Италии, она побывала на Сицилии. Андреева осталась в восторге от поездки. Единственное, что ее расстраивает, так это привезенные лишние килограммы — нужно срочно садится на диету. Потрясающе вкусная паста и фирменные десерты сделали свое дело. Телеведущая написала у себя в аккаунте: После Италии и смерти талии срочно нужны спортивные занятия и правильное питание. А то будет -посчитали набранные кг. -прослезились. Но это не наш метод. Активность с утра-залог активности и вечером. По жизненной дороге иду едва передвигая ноги — это тоже не наш метод. А потому — все в сад, все в сад, или, на худой конец -в огород. А я в парк-с деревьями общаться-они лучшие энергетики и на абонементе в спортклуб можно сэкономить.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 28 Май 2018 в 4:50 PDT Что касается правильного питания, то Андреева уже давно не ест мясо, глютен и сладкое. Исключение составляют курица или индейка изредка, а из десертов — мед, ягоды и черный шоколад. Подписчики упрекнули телеведущую в том, что подобное питание дорого стоит, но Андреева с этим категорически не согласна: «Простое питание — злаки, овощи, фрукты и немного рыбы и творога вообще-то не дорого стоят. Я мяса не ем, алкоголь, колбасы, консервы, выпечку и конфеты тоже. А на рис с овощами, я думаю, у вас денег тоже хватит». Смотри также: Екатерина Андреева показала, как делает «золотую» маску для лица.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 26 Май 2018 в 5:35 PDT