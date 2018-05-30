Волгоградские сувениры назвали одними из лучших в России

Ролик о волгоградской горчице занял третье место на фестивале-конкурсе «Диво России» в номинации «Туристские подарки и сувениры».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, музей «Старая Сарепта» представил на конкурс видеопрезентацию об истории и технологии горчичного производства в регионе, уникальных полезных свойствах масла, а также о музее горчицы.

В качестве сувениров для посетителей музея предлагаются пряники с добавлением масла, изготовленные по старинным рецептам, несколько видов горчицы и масло из нее, изготовленное путем прессования выдержанных семян. Кроме того, в «Старой Сарепте» представлена арбузная линия: нардек (мёд), варенье, кофе, джем, а также яблочная пастила..

Оценивал работы на всероссийском финале экспертный совет, в который вошли ведущие специалисты в сфере туризма, маркетинга и брендинга. На суд жюри из 700 было отобрано всего 74 видеопрезентации от участников из 40 регионов.