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Волгоградские сувениры назвали одними из лучших в России
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Волгоградские сувениры назвали одними из лучших в России 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Ролик о волгоградской горчице занял третье место на фестивале-конкурсе «Диво России» в номинации «Туристские подарки и сувениры».
Как сообщает пресс-служба областной администрации, музей «Старая Сарепта» представил на конкурс видеопрезентацию об истории и технологии горчичного производства в регионе, уникальных полезных свойствах масла, а также о музее горчицы.
В качестве сувениров для посетителей музея предлагаются пряники с добавлением масла, изготовленные по старинным рецептам, несколько видов горчицы и масло из нее, изготовленное путем прессования выдержанных семян. Кроме того, в «Старой Сарепте» представлена арбузная линия: нардек (мёд), варенье, кофе, джем, а также яблочная пастила..
Оценивал работы на всероссийском финале экспертный совет, в который вошли ведущие специалисты в сфере туризма, маркетинга и брендинга. На суд жюри из 700 было отобрано всего 74 видеопрезентации от участников из 40 регионов.
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