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Цветовую маркировку «светофор» в России начнут с мороженого
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Цветовую маркировку «светофор» в России начнут с мороженого 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Цветовую маркировку продуктов «светофор» в России запустят с 1 июня. Первым начнут продавать промаркированное мороженое компании Unilever, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ведомство выступило инициатором проекта. Ранее оно подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке продуктов, призванной информировать потребителей. Рекомендации разработал ФИЦ НИИ питания и биотехнологии. В международный день защиты детей доступные сведения о содержании жиров, соли и сахара представят на популярном детском лакомстве — мороженом.
На мороженое Unilever нанесли зеленую и желтую маркировка, красных у них нет. В течение июня маркировку «светофор» на свою продукцию нанесут производитель молочной продукции и производитель продукции из мяса птицы.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор летом 2018 года может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зеленым будут отмечать полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтая маркировка появится на продуктах, содержащих заменители. Красный предназначен для продуктов без полезных веществ.
Ведомство выделило продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Рекомендации Роспотребнадзора не касаются пищевого сырья, растительного и сливочного масла, сала-шпик и других продуктов с простым пищевым матриксом. Кроме того, они не распространяются на бутилированную воду и безалкогольные напитки с подсластителями, добавки, ароматизаторы, специи и жевательную резинку.
В рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» в Госдуме также предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас. Помимо этого, чтобы снизить доступность и потребление сахаросодержащих напитков, могут повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них.
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