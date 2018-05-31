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В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви
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В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации начнется в России 1 июня 2018 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.
"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров", — говорится в документе.
Среди целей эксперимента — апробация полноты и достаточности механизмов маркировки обуви для противодействия ее незаконному ввозу, производству и продажи, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Кроме того, в рамках пилотного проекта будет проведен анализ целесообразности введения обязательной маркировки обуви.
Федеральными органами исполнительной власти, которые будут обеспечивать проведение эксперимента, определены Минпромторг, Минфин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФСБ России, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Роспотребнадзор.
Оператором информационной системы в ходе эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Производители, импортеры обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли участвуют в эксперименте на добровольной основе.
В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств и сигарет. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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