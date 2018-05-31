В России с 1 июня начнется эксперимент по маркировке обуви

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости . Эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации начнется в России 1 июня 2018 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров", — говорится в документе.

Среди целей эксперимента — апробация полноты и достаточности механизмов маркировки обуви для противодействия ее незаконному ввозу, производству и продажи, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Кроме того, в рамках пилотного проекта будет проведен анализ целесообразности введения обязательной маркировки обуви.

Оператором информационной системы в ходе эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Производители, импортеры обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли участвуют в эксперименте на добровольной основе.