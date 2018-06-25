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Как правильно покупать продукты
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Как правильно покупать продукты 

Рамблер 42 минуты назад
Любой человек, даже тот, кто ходит в магазины лишь изредка, всегда обращает внимание на срок годности продуктов. Но оказывается, этого мало. Если вы хотите приобрести действительно качественные продукты, то изучайте и другие факторы.
1. Если вы видите большую скидку, то не исключено, что магазин пытается сбыть товар с истекающим сроком годности. Будьте осторожны, выбирая такие товары.
2. Срок годности должен быть указан правильно. Для товаров, которые хранятся до трёх суток, необходимо писать время, день и месяц. Если продут не портится до тридцати суток, то должны быть указаны день, месяц и год. Если еда не испортится несколько месяцев, то достаточно указания месяца и года.
3. Прочтите условия хранения, указанные на этикетке. Если товар в магазине хранится в неподходящих условиях, то он наверняка утерял качество.
4. Скоропортящиеся продукты должны быть местного производства. Чем ближе место производства к точке продаже, тем больше вероятность, что вы купите свежий продукт.
5. Замороженные продукты — особая категория, они обязательно должны храниться правильно. Если котлеты или овощи слиплись, то их явно размораживали раньше и, возможно, неоднократно.
Женский форум
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