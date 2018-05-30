Три в одном. Что приготовить из молочной сыворотки

Процесс приготовления домашнего творога или сыра — это настоящее безотходное производство. Мы получаем готовый продукт и сыворотку, которая обладает чудесными свойствами. Она может стать и лекарством, и косметическим средством, и базой для выпечки блинов, кексов и т.д. Как использовать молочную сыворотку — в материале «АиФ-Челябинск».

В чем польза сыворотки?

Сыворотка — самый низкокалорийный молочный продукт. Но по количеству полезных веществ она не уступает кефиру и молоку. В сыворотке содержится много углеводов и белков, а все жиры остаются в твороге. Кроме того, в ней содержится свыше 100 биологически активных веществ, аминокислот и витаминов (полностью группа B, витамин C, А, Е, РР, кальций, магний, фосфор и калий).

Благодаря содержанию пробиотиков, сыворотка нормализуют работу кишечника. Пожилым людям рекомендован прием этого напитка перед едой для снижения уровня желудочной кислотности, а также для общего оздоровления и повышения иммунитета.

Применение сыворотки в косметических целях улучшает состояние кожи и даже уменьшает количество мелких морщин. Если сывороткой ежедневно умываться, то кожа лица смягчится. Витамин E, содержащийся в жидкости, будет бороться с признаками старения кожи. Также можно заморозить сыворотку и протирать лицо этими кубиками.

Маска для волос

Маска с сывороткой укрепляет волосы, делает их более здоровыми и шелковистыми. Для приготовления смеси нужно взять одни стакан сыворотки и яичный желток. Ингредиенты надо тщательно перемешать, полученную массу наносить на чистые влажные волосы. Примерно через полчаса маску смыть большим количеством воды. Дополнительные средства по уходу за волосами наносить не надо.

Блины на сыворотке

Ингредиенты:

800 мл сыворотки,30 мл растительного масла,450 г муки,35 г сахарного песка,3 яйца.15 г соли

Приготовление:

В миске взбейте яйца с солью и сахаром. После этого влейте половину подготовленного количества сыворотки. Затем всыпьте муку. Вымешивайте до получения однородного теста, чтобы не осталось комочков, разбавляйте оставшейся половиной сыворотки, пока не получится тесто однородной консистенции. Добавьте разогретое масло и снова перемешайте.

На сковороде хорошенько раскалите масло, а затем выпекайте тонкие блинчики, подрумянивая их с обеих сторон. Чтобы они не слипались, смазывайте каждый блин небольшим количеством масла.

Мраморный кекс

Ингредиенты:

1 яйцо,1 стакан сахара,1 ч. л. соды,1 стакан сыворотки,50 мл растительного масла,2 стакана муки,3 ч. л. какао1 ч. л. корицыОрех мускатный (на кончике ножа) Имбирь (на кончике ножа)

Приготовление:

Яйцо разотрите с сахаром добела, добавьте сыворотку, перемешайте и влейте растительное масло, снова хорошо перемешайте. Муку просейте с содой. К жидким ингредиентам постепенно добавьте муку и размешайте до однородного состояния.

Тесто разделите на две части в соотношении 3:2. В большую часть добавьте корицу, имбирь и мускатный орех. В меньшую — какао. Обе смеси хорошо перемешайте, но не смешивайте друг с другом.

Форму для выпечки хорошо смажте сливочным маслом. По центру формы положите две ложки светлого теста, сверху — одну ложку темного. Так продолжайте выкладывать, чередуя светлое и темное тесто. Форму с тестом отправьте в духовку, разогретую до 180-190 градусов на 40 минут. Готовность кекса надо проверить деревянной зубочисткой.

Овощной суп Все хозяйки знают, что на основе сыворотки получается вкусная окрошка. Но это не единственный рецепт первого блюда. Например, на основе сыворотки можно приготовить овощной суп.

Ингредиенты:

1,2 литра сыворотки¼ пачки сливочного масла.2 моркови, Корень петрушки, Лук-порей, ¼ вилка белокочанной капусты,0,5 кг картофеля,100 мл сметаны, Соль, Свежая петрушка.

Приготовление:

Помытые и почищенные овощи (корень петрушки, лук-порей и морковь) измельчите, а затем отправьте на сковородку, смазанную разогретым сливочным маслом. Как только они достаточно размягчатся, добавьте порезанный кубиками картофель и тонко нашинкованную капусту. Все это залейте водой так, чтобы она покрывала овощи, подсалите и готовьте около 20 минут.

Когда овощи станут достаточно мягкими, переложите их в кастрюлю, туда же добавьте сыворотку и сметану. Затем суп нужно довести до кипения и тут же убрать с конфорки. Перед подачей к обеду его можно посыпать рубленой зеленью.