Рисовая запеканка с изюмом и курагой — сытный завтрак в начале дня

Еще один вариант сытного завтрака в вашу копилку рецептов — рисовая запеканка с изюмом и курагой. По вкусу в запеканку можно добавить 0,5 ч. ложки корицы или ванильного сахара, мускатный орех на кончике ножа. Приятного аппетита!

Рисовая запеканка с изюмом и курагой. Фото: А. Соколов/BurdaMedia

Потребуется:

1–1,3 стакана риса,

3–4 яйца,

0,5 стакана сахара,

50 г маргарина или сливочного масла,

0,5 стакана изюма без косточек,

50 г кураги,

мука, сметана, сливочное масло для выпекания;

Приготовление:

Рис тщательно промыть несколько раз в проточной воде, залить чистой водой, довести до кипения, посолить и варить до готовности.

Изюм залить кипятком на 10-15 минут, воду слить, изюм обсушить. Курагу вымыть, обсушить и нарезать мелкими кусочками. Часть изюма и кураги оставить для украшения.

Желтки отделить от белков. К охлажденному рису добавить растопленный маргарин, курагу, изюм, желтки, сахар и муку, хорошо перемешать.

Белки взбить в пену, добавить к рисовой массе, перемешать. Посуду смазать сливочным маслом, выложить подготовленную массу, верх которой смазать сметаной. Запекать 40-45 минут в разогретой до +180…+200°С духовке.

Готовую запеканку украсить курагой и изюмом. Перед подачей на стол запеканку можно полить вареньем.