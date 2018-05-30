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Рисовая запеканка с изюмом и курагой — сытный завтрак в начале дня
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Рисовая запеканка с изюмом и курагой — сытный завтрак в начале дня 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Еще один вариант сытного завтрака в вашу копилку рецептов — рисовая запеканка с изюмом и курагой. По вкусу в запеканку можно добавить 0,5 ч. ложки корицы или ванильного сахара, мускатный орех на кончике ножа. Приятного аппетита!
Рисовая запеканка с изюмом и курагой/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Рисовая запеканка с изюмом и курагой. Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Потребуется:
1–1,3 стакана риса,
3–4 яйца,
0,5 стакана сахара,
50 г маргарина или сливочного масла,
0,5 стакана изюма без косточек,
50 г кураги,
мука, сметана, сливочное масло для выпекания;
Приготовление:
Рис тщательно промыть несколько раз в проточной воде, залить чистой водой, довести до кипения, посолить и варить до готовности.
Изюм залить кипятком на 10-15 минут, воду слить, изюм обсушить. Курагу вымыть, обсушить и нарезать мелкими кусочками. Часть изюма и кураги оставить для украшения.
Желтки отделить от белков. К охлажденному рису добавить растопленный маргарин, курагу, изюм, желтки, сахар и муку, хорошо перемешать.
Белки взбить в пену, добавить к рисовой массе, перемешать. Посуду смазать сливочным маслом, выложить подготовленную массу, верх которой смазать сметаной. Запекать 40-45 минут в разогретой до +180…+200°С духовке.
Готовую запеканку украсить курагой и изюмом. Перед подачей на стол запеканку можно полить вареньем.
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