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Правила жизни шефа Елены Шевцовой
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«Грудь повисла до пупа»

Правила жизни шефа Елены Шевцовой 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Самое сложное в моей работе — удерживать сплоченность коллектива: когда все, как один, смотрят в одном направлении.
Как ресторатора меня вдохновляет, когда я вижу, что моя команда, каждый ее сотрудник, горит желанием работать для достижения общие цели. Как концепт-шефа меня вдохновляют простые вещи: история гастрономии, путешествия (вкус других городов, если так можно сказать), даже кулинарные передачи, да-да! В них иной раз можно найти интересные идеи.
Я люблю готовить из того, что нашла в холодильнике. Для меня это некий квест. Во-первых, я не очень люблю выбрасывать продукты, во-вторых я очень люблю импровизировать. После больших торжеств я разбираю холодильник и решаю, что приготовить из этих продуктов. Часто именно так и рождаются мои новые блюда.
Дома я чаще всего готовлю для своих детей, тут все как у любой обычной мамы. Для друзей я готовлю редко, почти всегда мы собираемся в одном из моих проектов. Мои «коронные» блюда (домашнего приготовления) — это блюда на медленном огне: баранья нога, тушенная индейка с картофелем, утка конфи.
Совмещать семью и карьеру мне помогает поддержка семьи. И в какой-то степени мой бизнес можно назвать семейным, в нем участвуют все ее члены. Даже мой старший сын в 6 лет помогал мне с дизайном детской комнаты для PESHI — это его личный проект.
Я больше всего люблю жизнь.
Мой девиз — сильная и сплоченная команда — путь к победе.
Женщина-шеф-повар — это уже почти не женщина. Женщиной можно быть вне бизнеса. На работе приходиться быть мужиком.
Я обязательно хочу создать легендарный бренд, который будет ассоциироваться с качеством продуктов и сервиса!
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