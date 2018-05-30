Что на обед? Где в Москве поесть «по-европейски»

Война войной, а обед — по расписанию: известная поговорка принадлежит Фридриху Вильгельму I. Кстати, у немцев есть еще одна отличная пословица: Wer auf die Schuhe hofft, die er erben soll, muss barfuss gehen (кто на чужой обед надеется, тот голоден бывает). А что же обычно на ланч у европейцев?

В Германии за обедом едят очень мало хлеба. Чаще всего едят мясо, макароны, рис или лапшу, рыбу с гарниром из овощей. Колбаски? Конечно! С гарниром: капустой, морковью или брокколи.

Французы начинают обед с легкого салата, в котором много зелени и овощей. Затем суп — легкий куриный или сытный луковый с гренками. Вторых блюд практически нет (обычно это овощи, мясные закуски или сыр).

Датчане на обед едят бутерброды с кофе. Каждый бутерброд может заменить полноценный обед: толстые, с мясом или рыбой, с овощами, с яйцами… Очень сытно!

В Италии обеду отводится целых три часа. Начинается он с закусок: сырной нарезки, овощей, закуски ассорти. На первое — паста, ризотто, ньокки, лазанья или суп минестроне. На второе — мясо, птица или рыба. И, конечно, пицца. Такой вот плотный обед! Не зря итальянцам принадлежит поговорка «È meglio morire sazio che digiuno» (Лучше умереть сытым, чем голодным).

Ну а чтобы не умереть голодным и не надеяться на «чужой обед», попробуйте заглянуть в кафе Proviant, которое расположилось по соседству с Центром документального кино и Музеем Москвы и где ланчи меняют каждую неделю. И меняют кардинально! Вот, например, расписание на неделю: салат из крабовых палочек с капустой, битые огурцы или салат а-ля цезарь — это только три варианта закусок. Холодник из свеклы или чечевичный суп? Курица фри, митболы с макаронами или лапша удон с имбирем? Такое разнообразие кухонь мира нужно еще и успеть попробовать все за неделю! Кстати, к обеду вы всегда сможете взять бесплатно чай/кофе или даже бокал вина: вся Европа так делает, а чем мы хуже! А весь обед вам обойдется в 390 рублей.