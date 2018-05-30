Почему ты до сих пор не перешла на здоровое питание

Трудно найти человека, который не осознает важность правильного питания. Но, несмотря на то, что у меня есть возможность питаться исключительно полезной едой, использовать нестандартные рецепты и вдохновляться секретами мастеров, мой рацион все еще трудно назвать правильным. Фитнес-гуру Талия Поллок считает, что существует несколько вредных привычек, которые могут останавливать человека от перехода на здоровое питание.

Мешает мысль о том, что теперь придется питаться только здоровой едой постоянно

Фраза, превратившаяся в мем: с понедельника начну. Кто из нас не зарекался забыть о всех вредных продуктах и питаться только полезными вещами? Но наши тела способны справиться с любой вредной едой, будь то вечерняя пицца под вино или острые крылышки с картошкой фри на обед. Более того, стресс, тревожность и чувство вины, которые могут присутствовать, пока ты пытаешься питаться только правильной едой, гораздо хуже влияют на организм, чем если бы ты просто съела лишний кусочек торта. Пока твой рацион полезен и питателен в большинстве случаев, не надо волноваться о срывах или вредных продуктах, на которые тебя иногда тянет.

Тебя напрягает факт того, что продукты сложно хранить

Когда возвращаешься с рынка с полной сумкой свежей зелени, овощей и фруктов, кажется, что нет ничего проще, чем постоянно так питаться. Спустя неделю, тебе не хватает времени, чтобы забежать за покупками, а огурцы уже безнадежно испорчены, и ты тянешься за мясным фаршем. Если бы у тебя были наборы замороженных продуктов, например, брокколи или мексиканских смесей овощей, а также консервированный горошек — приготовить здоровое блюдо было бы гораздо проще. Как насчет цельнозерновых макарон с томатным соусом и чечевицей? Не бойся использовать консервированные и замороженные продукты, даже несмотря на то, что после термообработки объем полезных веществ снизился, эти продукты все еще сохраняют немало витаминов и антиоксидантов.

Ты чаще остаешься голодной, вместо того, чтобы подготовиться

Коллеги имеют привычку заказывать обеды из фаст-фуда, и ты предпочитаешь оставаться в стороне. Как итог: ты голодна и, скорее всего, нервозна, ведь заманчивые запахи влияют на все твои рецепторы. Избежать подобной ситуации было бы гораздо проще, если бы ты заранее готовила себе полезные перекусы или бы воспользовалась вегетарианским меню при заказе.

Не хочешь показаться озабоченной или странной

Если ты волнуешься о том, что подумают другие люди о твоей диете, или слушаешь их замечания, обращаешь внимание на закатывание глаз и тяжелые вздохи — это точно не способствует тому, чтобы ты оставалась верной себе. Слишком сложно быть удобной для окружающих, гораздо важнее находить счастье с самой собой и своим телом.

Не делаешь двойные порции

Можно убивать двух зайцев одним махом, запекая сразу два, а то и четыре блюда на одном противне. Это лишит тебя необходимости думать, как сделать сегодняшний ужин более полезным. Ты можешь запекать в одной форме грибы, киноа и помидоры или просто делать двойные или тройные порции любой еды. Полезные продукты приятно сочетаются и позволяют находить новые интересные вариации, а значит, любимое блюдо долго не наскучит.

Забываешь, что еда должна вызывать приятные чувства

Легко встретить людей, которые просто заменили часть вредных продуктов на здоровые альтернативы, но перестали наслаждаться собственными обедами. Это кажется странным, учитывая влияние рациона на нашу жизнь: еда может давать тебе ощущение наполненности, возбуждения, вялости или раздражительности. Есть прямая связь между тем, что ты ешь и как себя чувствуешь, так почему бы не обращать внимание на эти положительные изменения?

Позволяешь шумихе захватить тебя

Вчера ученые рассказали о важности авокадо, сегодня заявляют о том, что необходимо срочно избавиться от глютена, завтра в каждое блюдо в популярном ресторане будет добавлять спирулину. Не позволяй медийной шумихе усложнить твое питание — помни, что любое исследование подтверждает важность овощей и фруктов в диете, а все остальное не имеет такого большого значения. Забудь маркетинговые уловки и просто переосмысли свое питание в сторону «есть больше растительной пищи», и этого уже будет достаточно.