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Добровольная маркировка еды «Светофор» по степени полезности начнется 1 июня с мороженого
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Добровольная маркировка еды «Светофор» по степени полезности начнется 1 июня с мороженого 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора — зеленым, желтым, красным — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот начнется 1 июня с мороженого. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, который выступает инициатором проекта.
"Роспотребнадзор уделяет особое внимание рациону питания подрастающего населения и безопасности продуктов, попадающих на детский стол. В международный день защиты детей понятная и доступная информация о содержании жиров, соли и сахара представлена на любимом детском лакомстве — мороженом", — сообщает ведомство.
Первым участником пилотного проекта станет компания «Юнилевер Русь», разместившая на упаковке своих торговых марок мороженого маркировку с подробной информацией об отсутствии трансжиров, а также количестве жиров, в т. ч. насыщенных жирных кислот, натрия и добавленного сахара в пересчете на 100 грамм продукта и соответствующей цветовой индикацией, сказали в компании. Подобная маркировка уже введена компанией на продуктах, продающихся на западных рынках. У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы их производственные мощности.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, о готовности нанести добровольную маркировку на свою продукцию к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.
В середине апреля руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта «Светофор». Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для производителей по добровольной цветовой индикации продуктов, сообщало ранее ведомство. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные ритейлеры и производители сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.
Идея маркировки продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. По данным ведомства, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин. Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, а для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, считают в Роспотребнадзоре. Благодаря маркировке потребитель сможет осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.
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