Маркировка продуктов питания. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня в России стартует пилотный проект «Светофор» по маркировке продуктов питания. Сначала маркировка появится на мороженом.

История маркировки пищевых продуктов в мире

До 1960-х годов сведения о питательной ценности и содержании отдельных веществ публиковались на упаковке только специальных диетических продуктов. К 1970-х годах медицина выявила зависимость здоровья человека от потребления отдельных питательных веществ, и ряд производителей начали добровольно указывать содержание жиров, белков, углеводов, соли, сахара и витаминов, а также энергетическую ценность в калориях.

В 1973 году Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration) в США стандартизировало принципы маркировки продуктов. Однако обязательным ее нанесение на упаковку стало спустя 20 лет. В США это произошло с 1994 года, в странах ЕС — в течение 1990-х годов. При этом в Финляндии в 1993 году была сделана обязательной маркировка высокого содержимого соли (более 1,3-2 г на 100 г в зависимости от типа продукта).

В 2013 году в Великобритании была введена на добровольной основе «светофорная» маркировка продуктов, подсказывающая красным, желтым и зеленым цветом, насколько еда соответствует принципам здорового питания. В частности, красным цветом помечается в горизонтальной таблице содержание более 17,5 г жиров, 22,5 г сахара, 1,5 г соли на 100 г продукта. Если же в нем менее 3 г жиров, 5 г сахара и 0,3 г соли — графа помечается зеленым цветом. Между этими показателями содержимое вещества помечается желтым. В зависимости от типа продукта, указывается его калорийность, содержание жиров, насыщенных жиров, сахара, соли, а также дневная норма их потребления.

Данная маркировка не является обязательной, но используется на добровольной основе рядом компаний, причем не только в Великобритании, но и в ЕС и других странах. Потребителям она позволяет корректировать свою диету.

В России

Обязательная публикация на упаковке сведений о пищевой ценности продуктов в России была введена государственным стандартом ГОСТ 51074-97 с 1 января 1998 года.

Анна Попова. Аналогичная британской система «светофор» была протестирована осенью 2015 года в рамках опроса, проведенного АНО «Национальный исследовательский центр „Здоровое питание“. Более 70% опрошенных признали такую маркировку заметной и сказали, что обратили бы на нее внимание. О намерении внедрить такую систему в России в октябре 2016 года заявила глава Роспотребнадзора

В мае 2017 года Роспотребнадзор отправил в Евразийскую экономическую комиссию проект решения о внесении изменений в техрегламент ЕАЭС о маркировке пищевой продукции в виде „светофора“. Согласно публиковавшимся данным из проекта, низким (»зеленым") предлагалось считать содержание в 100 г продукта менее 3 г жиров, 5 г сахара, 0,12 г соли, а высоким ("красным") — более 20 г жиров, 15 г сахара, 0,6 г соли.

6 сентября 2017 года в ходе Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Минздрав намерен активно реализовывать меры по продвижению здорового питания среди граждан России, в частности, используя систему маркировки продуктов.

В марте 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование по восприятию российскими потребителями проекта «Светофор». В его поддержку высказались 82% респондентов. При этом три четверти опрошенных (77%) потенциально готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов питания.

На первом этапе цветная маркировка будет добровольной, ее будут внедрять постепенно для разных видов продуктов питания. При этом розничным магазинам предлагается создавать отдельные полки для выставления продуктов со «Светофором».

Первым участником эксперимента с 1 июня станет мороженое фирмы Unilever. Точных сроков, когда подобная маркировка может стать обязательной или будет распространена на всю пищевую продукцию, не публиковалось. Некоторые производители молочной продукции и мяса птицы объявили, что могут начать маркировать свою продукцию «Светофором» с июня 2018 года.

Критика

10 января 2018 года Министерство сельского хозяйства объявило, что не включило в план 2018 года разработку системы «Cветофор». В министерстве заявили, что Роспотребнадзор внес свое предложение в ЕЭК без консультаций с его специалистами.

7 мая 2018 года пресс-служба Минздрава сообщила, что скептически относится к этой системе и считает, что следовало бы внедрять другую систему, без красного цвета, поскольку производители не захотят наносить его добровольно. По мнению министерства, достаточно наносить только положительные метки, поскольку это «может восприниматься более лояльно как потребителями, так и компаниями-производителями».