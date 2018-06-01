Маркировка «Светофор» не будет распространяться на сладости

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Добровольная маркировка продуктов питания цветами светофора — зеленым, желтым, красным — не будет распространяться на ряд кондитерских изделий, на сладкие напитки и некоторые другие товары. Об этом говорится в материалах Роспотребнадзора

Эти продукты питания и так находятся в красной зоне, и это очевидно потребителю, пояснили в ведомстве. Так, маркировка «Светофор» не будет распространяться на шоколадные конфеты, карамель, ирис, драже, халву, мармелад, восточные сладости, жевательную резинку, безе, нугу. Кроме того, маркировка в случае расширения эксперимента не затронет безалкогольные напитки с подсластителями, а также бутилированную питьевую и минеральную воду, поскольку эта продукция имеет «природный или заданный химический состав», отмечается в материалах Роспотребнадзора.

Также маркировка не затронет твердые, полутвердые и мягкие сыры, полученные по традиционным технологиям, поскольку в их составе заведомо высокое содержание соли и жира. Исключением станут рассольные сыры.

Маркировка «Светофор» также не затронет пищевые добавки, ароматизаторы, специи, дрожжи, а также продукцию с простым составом — сахар-рафинад, растительное и сливочное масло, сало-шпик и другие.

Старт проекта

Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора — зеленым, желтым или красным — в зависимости от содержания в них соли, сахара и жирных кислот стартовал в России 1 июня. Сначала такая маркировка появилась на мороженом производства компании «Юнилевер Русь». Официальный старт проекту дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в одном из столичных магазинов «Перекресток».

Как отметили в Роспотребнадзоре, выступившем инициатором проекта, выбор первого продукта, на этикетку которого нанесена маркировка, неслучаен — мороженое является любимым детским лакомством. И возможность донести до родителей и детей наиболее полную информацию о составе этого продукта в Международный день защиты детей вполне символична, считают авторы проекта.

Как следует из материалов Роспотребнадзора, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый — для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый — с низким. «Юнилевер Русь» (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Экzо» и другие) разместила на упаковке своих торговых марок мороженого маркировку с подробной информацией об отсутствии трансжиров, а также о количестве жиров, натрия и добавленного сахара в пересчете на 100 г. продукта и соответствующей цветовой индикацией. Подобная маркировка уже введена компанией на продуктах, продающихся на западных рынках.

Планируется, что к эксперименту подключатся и другие производители, когда их мощности будут готовы. О готовности к середине июня нанести добровольную маркировку на свои товары Роспотребнадзору уже сообщили производители молочной продукции и мяса птицы.

Причины эксперимента

Инициатива подобной маркировки продуктов продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, вызванная неправильным питанием. По данным ведомства, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин. Ожидается, что благодаря маркировке потребитель сможет осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие — потреблять умеренно.