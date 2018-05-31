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Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора
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Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, первым продуктом, на который нанесут маркировку, станет мороженое.
По данным Роспотребнадзора, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин.
Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом.
Добровольная маркировка «Светофор» предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую, желтую и красную — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Главная задача такой маркировки — донести подробную и понятную информацию до потребителя.
Важно понимать, что цветовая индикация «Светофор» не отражает опасность или вред продукта для здоровья. Задача — цветом показать потребителю содержание соли, сахара и жиров в продуктах питания. Таким образом, потребитель сможет осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.
У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы их производственные мощности. Так, например, о готовности нанести добровольную маркировку на свою продукцию к середине июня заявили производители молочной продукции и мяса птицы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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