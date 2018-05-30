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Цены на свежие овощи могут вырасти
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Цены на свежие овощи могут вырасти 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На столичных прилавках наконец-то появился новый урожай. О ценах на овощи и зелень узнала «Вечерка».
Пополнение ассортимента столичных магазинов свежими овощами, конечно, радует. Теперь можно не давиться выращенными с помощью «химии» огурцами и помидорами, а побаловать себя натуральными источниками витаминов. Причем и выбор поражает: есть возможность приобрести как подмосковные, так и импортные овощи на любой вкус.
— В прошлом году овощи стоили довольно дешево, и это может сказаться на ценах нынешнего сезона, — рассказывает основатель одного из агрохолдингов Виктор Семенов.
— Многие производители вынуждены сокращать площади из-за недополучения прибыли, что может скорректировать стоимость в большую сторону.
Также он отметил, что резкого взлета цен стоит ждать в начале и конце сельскохозяйственного сезона.
По данным Росстата, в настоящий момент выросли цены на белокочанную капусту: она стоит на 4 процента больше, чем в прошлом году. Цены же на помидоры и огурцы на сегодняшний день, напротив, упали на 3 и 4 процента соответственно.
НАДО ЖЕ!
Долгое время помидоры считались ядовитыми и разводились как декоративное растение. Например, в «Полном руководстве по садоводству», изданном в Дании в XVII веке, сказано, что «плоды эти крайне вредны, они сводят с ума тех, кто их поедает». На Руси помидоры и вовсе называли «бешеными ягодами».
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