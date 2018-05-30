10 способов испортить жареную курицу

Не делайте так! 10 способов испортить вкус жареной курицы

Бытует мнение, что жареную курицу сложно испортить. Но на деле оказывается, что процесс приготовления блюда только кажется простым. Рассказываем, как не промахнуться с кулинарными экспериментами на примере этих распространенных ошибок.

Ошибка №1: Большие куски

Больше — не всегда лучше, особенно если речь заходит о жарке курицы. Даже если кусочки уже покрылись хрустящей корочкой и выглядят вполне готовыми, внутри мясо может оказаться сырым — а так недолго и отравиться.

Ошибка №2: Целые грудки

Никогда не жарьте куриные грудки целиком! Их нужно делить на две части — так белое мясо не успеет засушиться, и весь кусок приготовится более равномерно.

Ошибка №3: Влага

Всегда удаляйте влагу с поверхности курицы перед погружением в горячее масло. Слишком влажное мясо хорошо не прожарится, даже если обвалять его в муке.

Ошибка №4: Двойная панировка

Слишком толстый слой муки, напитавшись маслом во время жарки, превратится в жирный и влажный кляр. Чтоб избежать этого, воспользуйтесь этим методом легкой панировки:

Поместите достаточное количество приправленной специями муки в герметично закрывающийся пластиковый пакет.

Сложите в него заранее подготовленные куски курицы (не более 2/3 пакета).

Зафиксируйте края и энергично его встряхните — так, чтобы мясо со всех сторон покрылось мукой.

Ошибка №5: Неподходящая посуда

Даже если вам приходится жарить курицу на сотню человек, никогда не делайте этого в кастрюле или другой глубокой посуде. Только на сковороде можно получить приятную хрустящую текстуру и равномерную прожарку.

Ошибка №6: Не тем боком!

Выкладывая кусочки курицы в раскаленное масло, убедитесь в том, что все они лежат кожицей вниз. Если этого не сделать, ей не хватит жара — а значит, жир не растопится, и кожица получится мягкой и влажной. Даже звучит ужасно!

Ошибка №7: Неправильная температура

Перед тем, как выложить курицу на сковороду, масло нужно хорошо раскалить. Это один из главных факторов успеха при приготовлении блюда. В начале жарки температура масла должна быть не ниже 180 градусов. Затем ее можно немного снизить, но желательно удерживать на уровне 140-150 градусов, иначе процесс перейдет в тушение.

При более высоких температурах кожица быстро сгорит, а мясо не успеет приготовиться.

Ошибка №8: В тесноте… и в обиде

Не нужно стараться выложить все мясо сразу, ведь можно пожарить его несколькими партиями. Во-первых, вам понадобится пространство между кусками, чтобы аккуратно их перевернуть. А во-вторых, если им будет тесно, температура масла снизится, курица пустит сок и будет скорее тушиться, чем жариться.

Ошибка №9: Открытая сковорода

Бытует мнение, что курицу нужно жарить, не прикрывая сковороду крышкой. Это не совсем так. В закрытой емкости жар удерживается на стабильно высоком уровне. Это способствует вытапливанию жира и воды из кожи и равномерной прожарке мяса. Если вы видите, что на дне сковороды образовалась водянистая подлива, не беспокойтесь: в скором времени лишняя жидкость выпарится, и курица останется хрустящей.

Ошибка №10: Слишком быстрая подача к столу

Несмотря на соблазн попробовать курочку, что называется с пылу с жару, рекомендуется перед подачей к столу выложить ее на бумажные полотенца и дать ей немного «отдохнуть». Это нужно для того, чтобы соки внутри кусочка перераспределились, а корочка — остыла, иначе мясо покажется вам тугим.