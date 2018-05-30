Какие русские сладости нравятся европейцам больше всего

Белевская пастила известна еще с 1888 года, когда купец Амвросий Прохоров, обладавший коммерческой жилкой и желавший заработать на своих богатых яблочных садах, начал выпуск пастилы, или постилы, как раньше ее называли. Уже через год новая сладость завоевала Европу.

Семейное предание

В семье самих Прохоровых бытовало предание, будто бы еще три века назад их далекий предок из Белева, возивший лыко в будущий Санкт-Петербург, за усердие получил от Петра I пять тысяч серебром. На эти деньги купил он землю по берегам Оки под строительство пакгаузов и под закладку яблоневых садов на тысячу антоновок. Состояние в семью принесло открытие огневого метода сушки плодов и овощей, которые в соответствии с очень выгодными контрактами регулярно поставлялись для нужд русской армии.

Внучка купца рассказывала, что в их доме всегда любили печеные яблоки и однажды их напекли столько, что сразу было съесть невозможно. К тому же упустили момент готовности. Домочадцы с прислугой стали решать, что дальше делать с яблочной кашей. Кто-то предложил соединить ее с сахаром и взбитыми белками, а потом подсушить, чтобы продукт хранился подольше. Предложение заинтересовало хозяина дома Амвросия Павловича, и он дал добро. Белков не пожалели, высушенные яблочные пластины склеили сыроватой массой, и получилось удивительное лакомство.

Любовь гурманов

Новая сладость быстро приобрела любовь гурманов. Белевскую пастилу начали поставлять во Францию, Италию, Англию, Испанию, Болгарию, Грузию и многие другие страны, в том числе ко двору августейших особ. В каждой стране русское лакомство ели по-своему. Но везде это было сродни настоящему ритуалу.

В России пастилу нарезали как хлеб и кушали с чаем, медом, холодным и горячим молоком или резали кубиками, смешивали со сметаной, посыпали брусникой или клюквой.

Французы предпочитали есть белевскую пастилу с шампанским или белым вином, англичане — с кофе, нарезанную тонкими дольками, со взбитыми сливками и листиками мяты, голландцы — с сыром, испанцы — с мандариновым желе, или смазав сливочным маслом.

Белевская пастила завоевала не только сердца миллионов людей, но и множество первых призов на различных выставках. Купец открыл свои магазины в крупнейших городах страны.

Наши дни Однако в 1918 году имущество Прохоровых было национализировано. Только во времена НЭПа сын Амвросия Прохорова Николай смог восстановить производство, открыв в Москве магазин «Прохоров и сыновья».

После попытки взять производство пастилы под госконтроль Николаю Прохорову было предложено стать главным инженером Белёвского государственного сушильного завода. Отказавшегося Николая репрессировали.

С начала 1990-х по начало XXI века производство пастилы в фабричных масштабах было приостановлено. Лишь белевские умелицы продолжали изготовлять и бойко торговать деликатесом на рынках городка. Сейчас же благодаря восстановленному в Тульской области производству старинное лакомство, которое раньше вкушали цари и знать, доступно каждому.