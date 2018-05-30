Рецепт дня: Творожная запеканка с бананом 

Sobesednik.ru предлагает приготовить легкую и сытную творожную запеканку с бананами и изюмом.
Что понадобится:
творог (нежирный или совсем обезжиренный) — 500 г бананы — 3 шт.
груша — 1 шт.
яйца — 4 шт.
мед — 1 ст. л.
орехи — по вкусу
сок лимона — по вкусу
изюм — 1 ст. л.
1. Выложите в большую миску творог и хорошо его перемешайте. Добавьте туда четыре яйца, одну столовую ложку меда.
2. Очистите бананы и грушу. Нарежьте фрукты небольшими кубиками.
3. Хорошо промойте в теплой воде изюм.
4. Дно формы для запекания застелите специальной бумагой. Далее на нее выложите нарезанные фрукты, слегка сбрызните лимонным соком, залейте половиной творожной массы, посыпьте изюмом и измельченными орехами (грецкие, фундук, кедровые — на выбор по вкусу). Затем снова выложите слой фруктов и залейте оставшейся массой.
5. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо будет готово, как только подрумянится.
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