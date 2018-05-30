Рецепт дня: Творожная запеканка с бананом

Sobesednik.ru предлагает приготовить легкую и сытную творожную запеканку с бананами и изюмом.

Что понадобится:

творог (нежирный или совсем обезжиренный) — 500 г бананы — 3 шт.

груша — 1 шт.

яйца — 4 шт.

мед — 1 ст. л.

орехи — по вкусу

сок лимона — по вкусу

изюм — 1 ст. л.

1. Выложите в большую миску творог и хорошо его перемешайте. Добавьте туда четыре яйца, одну столовую ложку меда.

2. Очистите бананы и грушу. Нарежьте фрукты небольшими кубиками.

3. Хорошо промойте в теплой воде изюм.

4. Дно формы для запекания застелите специальной бумагой. Далее на нее выложите нарезанные фрукты, слегка сбрызните лимонным соком, залейте половиной творожной массы, посыпьте изюмом и измельченными орехами (грецкие, фундук, кедровые — на выбор по вкусу). Затем снова выложите слой фруктов и залейте оставшейся массой.

5. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо будет готово, как только подрумянится.

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